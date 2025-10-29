El 'tercer' Extremadura, el póker y la gran campanada en la Copa del Rey

Con apenas 35.000 habitantes, Almendralejo tuvo un equipo en Primera durante dos temporadas con nombres tan emblemáticos como los extremeños Félix y Pedro José, los argentinos 'Mono' Navarro Montoya y 'Cuqui' Silvani, el montenegrino Igor Gluscevic o García Pimienta, exentrenador del Barça B.

El extinto CF Extremadura realizó su primera gran 'machada' en 1996 tras eliminar al Albacete en la promoción para convertirse en el segundo equipo extremeño en acceder a la máxima categoría tras otro club desaparecido posteriormente, el CP Mérida.

El sueño azulgrana tan solo duró un año en la 'liga de 22' en la que descendían cuatro y acabó 19º con 44 puntos, a uno del Rayo Vallecano (descendió en la promoción). Los almendralejenses repitieron ascenso en 1998 al acabar segundos tras el Alavés y bajaron en 1999 tras una fatídica última jornada ante el Rayo (0-2).

Sin embargo, el club inició un declive económico que lo llevó a desaparecer en 2010. Tres años antes había visto la luz el UD Extremadura, que fue escalando categorías hasta plantarse en Segunda División en 2018, pero terminó retirándose de Segunda B en febrero de 2022.

Daniel Tafur, el 'presidente milagro' del CD Extremadura / X

El presidente Manuel Franganillo anunció la desaparición del 'segundo' Extremadura tras una caótica gestión tras prometer una y mil veces que llegaría capital (Khalifa). ¿Quién estuvo involucrado en la gestión y en la presidencia? La familia Oliver, que ahora está haciendo lo mismo con el Badajoz.

De hecho, el Badajoz estaba en venta cuando su entonces presidente Joaquín Parra estaba en prisión por un presunto delito fiscal en un tema de hidrocarburos y sonó con fuerza la figura de Daniel Tafur... pero llegaron los Oliver y el empresario acabó fundando el 'Club Extremadura 1924' (CD Extrenadura) hace tres veranos.

Con los mismos colores azulgranas y en el emblemático Francisco de la Hera, el 'tercer' Extremadura arrasó en Segunda Extremeña 2022/23 con 57 puntos de 66 posibles (88 goles a favor y ocho en contra) y ascendió a Primera Regional tras eliminar al Piornal y al Hispanolusa en las eliminatorias.

En el curso siguiente acabó primero en el grupo 4 de Primera Extremeña con 50 puntos y superó en la eliminatoria de campeones al Chinato para ascender a Tercera Federación. Y allí reinó la pasada temporada con 75 puntos (cuatro más que el Azuaga) para plantarse en Segunda Federación.

Hijo de José Luis Tafur (director y productor de cine) y de la famosa actriz Fiorella Faltoyano, Daniel Tafur es un economista y empresario apasionado por el póker. De hecho, ha ganado importantes torneos y una cofra superior a los 200.000 euros. No obstante, su partida más exitosa la está jugando en Almendralejo.

El CD Extremadura lidera el Grupo 4 de Segunda Federación con 17 puntos (dos más que Águilas, Jaén y UCAM Murcia). Y este martes protagonizó una gran sorpresa en la Copa del Rey al dejar en la cuneta a la UD Las Palmas (3-1). La temporada pasada ya se midió al Girona. Lo dicho, escalera de color y repóker.