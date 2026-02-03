¿Cuándo es el sorteo de semifinales de la Copa del Rey 2025/26? Fecha, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

La Copa del Rey 2025/26 encara su recta final. Una vez se cierre el telón de los cuartos de final con la disputa del Betis - Atlético de Madrid, la competición copera dará paso a su penúltima ronda, que presenta novedades significativas respecto a sus predecesoras.

De los 112 equipos que iniciaron su andadura en la competición copera, sólo cuatro seguirán en pie a partir del próximo viernes. El Albacete, que está midiendo sus fuerzas contra el Barça, es el único de los equipos que no pertenece a Primera División que tiene opciones de seguir avanzando en el torneo del K.0.

A diferencia de lo que había sucedido en rondas anteriores, las semifinales de la Copa del Rey se disputarán a doble partido. Además, el sorteo de los emparejamientos no contará con ningún tipo de condicionante.

Imagen del sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey / El Correo

Una vez se realice el sorteo y los cuatro últimos participantes conozcan a su próximo rival, las semifinales de la Copa del Rey 2025/26 arrancarán el próximo martes 10 de febrero con la disputa de los partidos de ida, mientras que la decisiva vuelta tendrá que esperar a principios de marzo.

¿Cuándo es el sorteo de cuartos de Copa del Rey?

El sorteo de las semifinales de la Copa del Rey 2025/26 se llevará a cabo el próximo viernes 6 de febrero.

El evento tendrá lugar en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad deportiva de Las Rozas, escenario habitual en los diferentes sorteos de la RFEF, y empezará a partir de las 13:00 horas (CET).

¿Dónde ver el sorteo de Copa del Rey gratis por TV y online en España?

En España, el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey 2025/26 se podrá seguir gratis en streaming a través de las plataformas oficiales de la Real Federación Española de Fútbol.

Otra opción alternativa para ver el sorteo, también en abierto, es el canal Teledeporte, además de la plataforma RTVE Play. Del mismo modo, Movistar+ también emitirá la ceremonia.

Desde SPORT, te ofrecemos un seguimiento minuto a minuto del sorteo de las semifinales de la Copa del Rey 2025/26 a través de nuestro directo, así como una cobertura completa de los resultados del mismo.