Sorteo de semifinales de la Copa del Rey 2025/26: horario y dónde ver gratis por TV y en directo

La Copa del Rey 2025/26 se prepara para adentrarse en su fase más decisiva. El torneo del K.O celebra este viernes 6 de febrero el sorteo de las semifinales, ronda que presentará cambios significativos tanto en la ceremonia en la que se conocerán los emparejamientos como

De los 112 equipos que iniciaron su andadura en la competición copera, sólo cuatro siguen en pie en su andadura hacia la final de La Cartuja. El Barça, primer equipo en confirmar su presencia en la siguiente ronda, fue el encargado de poner fin a la representación de equipos que no pertenecen a Primera División al tumbar al Albacete.

A diferencia de lo que había sucedido en rondas anteriores, las semifinales de la Copa del Rey se disputarán a doble partido. Además, el sorteo de los emparejamientos no contará con ningún tipo de condicionante.

La Copa del Rey se prepara para celebrar el sorteo de semifinales / EFE

Una vez se realice el sorteo y los cuatro últimos participantes conozcan a su próximo rival, las semifinales de la Copa del Rey 2025/26 arrancarán el próximo martes 10 de febrero con la disputa de los partidos de ida, mientras que la decisiva vuelta tendrá que esperar a principios de marzo.

¿Qué equipos están clasificados para las semifinales de la Copa del Rey 2025/26?

FC Barcelona

Real Sociedad

Athletic Club

Por determinar

¿A qué hora es el sorteo de semifinales de Copa del Rey?

El sorteo de las semifinales de la Copa del Rey 2025/26 se celebrará este viernes 6 de febrero.

El evento tendrá lugar en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad deportiva de Las Rozas, escenario habitual en los diferentes sorteos de la RFEF, y empezará a partir de las 13:00 horas (CET).

¿Dónde ver el sorteo de Copa del Rey gratis por TV y online en España?

En España, el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey 2025/26 se podrá seguir gratis en streaming a través de las plataformas oficiales de la Real Federación Española de Fútbol.

Otra opción alternativa para ver el sorteo, también en abierto, es el canal Teledeporte, además de la plataforma RTVE Play. Del mismo modo, Movistar+ también emitirá la ceremonia.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te ofrecemos un seguimiento minuto a minuto del sorteo de las semifinales de la Copa del Rey 2025/26 a través de nuestro directo, así como una cobertura completa de los resultados del mismo.