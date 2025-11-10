Sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26: horario, bombos y dónde ver gratis por TV y en directo

La Copa del Rey 2025/26 se prepara para dar paso a su segunda ronda. El torneo del K.O celebra este martes 11 de noviembre el segundo sorteo de la presente edición, tras el cual los equipos que superaron el primer corte conocerán a su próximo rival.

De los 112 equipos que iniciaron su andadura en la ronda inaugural, sólo 56 siguen en pie tras la disputa de la ronda inaugural. En este segundo sorteo de la competición copera, los emparejamientos volverán a estar condicionados por criterios de proximidad geográfica, además del limitante de confeccionar los cruces en función de la categoría. De este modo, los más humildes saben con total seguridad que medirán sus fuerzas contra un Primera División.

El elenco total de participantes aún en pie asciende a 60, pero 4 de ellos siguen exentos de disputar la próxima ronda. Athletic Club, Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Madrid evitan los dos primeros filtros debido a su condición de participantes en la Supercopa de España, y no se incorporarán al torneo del K.O. hasta que este alcance la tercera ronda.

Los partidos que componen la segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26 se celebrarán el martes 2, el miércoles 3 y el jueves 4 de diciembre. Una de las peculiaridades de esta fase es que todavía no contará con la presencia del VAR.

¿Cómo quedan los bombos del sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26?

Primera División (15) : Girona, Valencia, Getafe, Real Sociedad, Sevilla, Elche, Osasuna, Mallorca, Rayo, Villarreal, Levante, Celta, Alavés, Betis y Espanyol.

: Girona, Valencia, Getafe, Real Sociedad, Sevilla, Elche, Osasuna, Mallorca, Rayo, Villarreal, Levante, Celta, Alavés, Betis y Espanyol. Segunda División (17) : Burgos, Racing, Cádiz, Granada, Cultural, Albacete, Huesca, Zaragoza, Ceuta, Sporting, Leganés, Mirandés, Almería, Eibar, Deportivo, Málaga y Andorra.

: Burgos, Racing, Cádiz, Granada, Cultural, Albacete, Huesca, Zaragoza, Ceuta, Sporting, Leganés, Mirandés, Almería, Eibar, Deportivo, Málaga y Andorra. Primera Federación (10) : Racing Ferrol, Talavera, Guadalajara, Tenerife, Sabadell, Cartagena, Pontevedra, Ponferradina, Real Murcia y Eldense

: Racing Ferrol, Talavera, Guadalajara, Tenerife, Sabadell, Cartagena, Pontevedra, Ponferradina, Real Murcia y Eldense Segunda Federación (11) : CD Extremadura, Ebro, Torrent, Navalcarnero, Numancia, Sant Andreu, Reus FC Reddis, Quintanar del Rey, At. Antoniano, Real Ávila y Atlético Baleares.

: CD Extremadura, Ebro, Torrent, Navalcarnero, Numancia, Sant Andreu, Reus FC Reddis, Quintanar del Rey, At. Antoniano, Real Ávila y Atlético Baleares. Tercera Federación (2) : Cieza y Portugalete.

: Cieza y Portugalete. Copa Federación (1): Ourense CF.

¿A qué hora empieza el sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26?

El sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26 se llevará a cabo este martes 11 de noviembre.

El evento tendrá lugar en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad deportiva de Las Rozas, escenario habitual en los diferentes sorteos de la RFEF, y empezará a partir de las 13:00 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV y online el sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26?

En España, el sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26 se podrá seguir gratis en streaming a través de las plataformas oficiales de la Real Federación Española de Fútbol.

Otra opción alternativa para ver el sorteo, también en abierto, es el canal Teledeporte, además de la plataforma RTVE Play. Del mismo modo, Movistar+ también emitirá la ceremonia.

Desde SPORT, te ofrecemos un seguimiento minuto a minuto del sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26 a través de nuestro directo, así como una cobertura completa de los resultados del mismo.