Sorteo de octavos de final de la Copa del Rey 2025/26: horario, equipos clasificados y dónde ver gratis por TV y en directo

La Copa del Rey 2025/26 comienza a avanzar hacia su fase más decisiva. El torneo del K.O celebra este miércoles 7 de enero el sorteo de los octavos de final, que presentará una particularidad llamativa respecto a ediciones anteriores.

De los 112 equipos que iniciaron su andadura en la competición copera, sólo 16 siguen en pie tras la disputa de las tres primeras rondas. La identidad del último de ellos no se conocerá hasta este martes 6 de enero, momento en el que Granada y Rayo Vallecano disputarán el cruce aplazado debido al compromiso de los franjirrojos en Conference League.

Por primera vez desde que la Copa del Rey cambió su formato, el sorteo de los octavos de final será dirigido. Esto implica que FC Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic tienen aseguro su enfrentamiento frente a los equipos de menor categoría todavía en pie -en este caso de Segunda División- debido a su condición de participantes en la Supercopa de España.

Imagen del sorteo de la anterior ronda de la Copa del Rey 2025/26 / EFE

Una vez se realice el sorteo y los 16 últimos participantes conozcan a su próximo rival, los partidos que componen los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26 se celebrarán el martes 13, el miércoles 14 y el jueves 15 de enero.

¿Cómo quedan los bombos del sorteo de octavos de final de la Copa del Rey 2025/26?

Bombo A (Supercopa): FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club.

Bombo B (Primera División): Elche, Real Sociedad, Valencia, Betis, Osasuna y Alavés.

Bombo C (Segunda División): Deportivo, Cultural Leonesa, Racing, Burgos y Albacete. *Falta por disputarse el Granada - Rayo Vallecano

¿A qué hora es el sorteo de la Copa del Rey hoy?

El sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26 se llevará a cabo este miércoles 7 de enero.

El evento tendrá lugar en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad deportiva de Las Rozas, escenario habitual en los diferentes sorteos de la RFEF, y empezará a partir de las 13:00 horas (CET).

¿Dónde ver el sorteo de la Copa del Rey gratis por TV y online?

En España, el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26 se podrá seguir gratis en streaming a través de las plataformas oficiales de la Real Federación Española de Fútbol.

Otra opción alternativa para ver el sorteo, también en abierto, es el canal Teledeporte, además de la plataforma RTVE Play. Del mismo modo, Movistar+ también emitirá la ceremonia.

Desde SPORT, te ofrecemos un seguimiento minuto a minuto del sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26 a través de nuestro directo, así como una cobertura completa de los resultados del mismo.