Sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26: horario, equipos clasificados y dónde ver gratis por TV y en directo

La Copa del Rey 2025/26 comienza a adentrarse en su fase más decisiva. El torneo del K.O celebra este lunes 19 de enero el sorteo de los cuartos de final, que no contará con algunos de los condicionantes que han caracterizado a las ceremonias anteriores.

De los 112 equipos que iniciaron su andadura en la competición copera, sólo 8 siguen en pie tras la disputa de las cuatro primeras rondas. La sorpresa más sonada ha sido la eliminación del Real Madrid, que no pudo ante un heroico Albacete se 'cuela' en el elenco de cuartofinalistas como único equipo que no pertenece a la Primera División.

Por primera vez en la presente edición, el sorteo reducirá considerablemente el número de condicionantes que habían estado presentes anteriormente. Barça, Atlético y Athletic ya no tendrán privilegios por su condición de participantes en la Supercopa, y la única certeza es que el Albacete contará con el factor campo a favor al tratarse del equipo de menor categoría.

Alfredo Santaelena, héroe en la Copa del Rey para Dépor y Atlético, sonríe al mostrar el nombre del club rojiblanco en el sorteo. | RFEF / RFEF

Una vez se realice el sorteo y los 8 últimos participantes conozcan a su próximo rival, los partidos de cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26 se celebrarán el martes 3, el miércoles 4 y el jueves 5 de febrero.

¿Qué equipos están clasificados para los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26?

Primera División: FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Sociedad, Valencia, Betis y Alavés.

Segunda División: Albacete.

¿A qué hora es el sorteo de cuartos de Copa del Rey?

El sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26 se llevará a cabo el próximo lunes 19 de enero.

El evento tendrá lugar en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad deportiva de Las Rozas, escenario habitual en los diferentes sorteos de la RFEF, y empezará a partir de las 13:00 horas (CET).

¿Dónde ver el sorteo de Copa del Rey gratis por TV y online en España?

En España, el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26 se podrá seguir gratis en streaming a través de las plataformas oficiales de la Real Federación Española de Fútbol.

Otra opción alternativa para ver el sorteo, también en abierto, es el canal Teledeporte, además de la plataforma RTVE Play. Del mismo modo, Movistar+ también emitirá la ceremonia.

Desde SPORT, te ofrecemos un seguimiento minuto a minuto del sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26 a través de nuestro directo, así como una cobertura completa de los resultados del mismo.