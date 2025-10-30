¿Cuándo es el sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26? Fecha y dónde ver gratis por TV y en directo

La Copa del Rey 2025/26 comienza a dar sus primeros pasos. Cumplidos ya los tres primeros días de competición, el torneo del K.O. se prepara para dar paso a su segunda ronda, que se celebrará del 2 al 4 de diciembre.

De los 112 equipos que iniciaron su andadura en la ronda inaugural, sólo 56 han superado el primer corte. A diferencia de lo sucedido en el primer sorteo, los emparejamientos no estarán condicionados por criterios de proximidad geográfica, por lo que el único limitante será el emparejamiento en función de la categoría. De este modo, los más humildes saben con total seguridad que medirán sus fuerzas contra un Primera División.

El elenco total de participantes aún en pie asciende a 60, pero 4 de ellos siguen exentos de disputar la próxima ronda. Athletic Club, Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Madrid evitan los dos primeros filtros debido a su condición de participantes en la Supercopa de España., y no se incorporarán al torneo del K.O. hasta que este alcance la tercera ronda.

¿Cuándo se celebra el sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26?

El sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26 se llevará a cabo el próximo martes 4 de noviembre.

El evento tendrá lugar en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad deportiva de Las Rozas, escenario habitual en los diferentes sorteos de la RFEF.

¿Dónde ver gratis por TV y online el sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26?

En España, el sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26 se podrá seguir gratis en streaming a través de las plataformas oficiales de la Real Federación Española de Fútbol.

Otra opción alternativa para ver el sorteo, también en abierto, es el canal Teledeporte, además de la plataforma RTVE Play

Desde SPORT, te ofrecemos un seguimiento minuto a minuto del sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26 a través de nuestro directo, así como una cobertura completa de los resultados del mismo.