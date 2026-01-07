Sorteo Copa del Rey, en directo: cruces de octavos, fechas y rivales de Barça y Madrid, hoy en vivo

¡Hola a todos! Mientras Barça y Athletic Club calientan motores en Jeddah para disputar la primera semifinal de la Supercopa de España 2026 y Atlético y Real Madrid protagonizan la previa de la segunda, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas se va a celebrar a partir de las 13.00 horas (CET) el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26. Vamos a seguir todas las incidencias en directo desde SPORT.es.