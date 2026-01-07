En Directo
COPA DEL REY
Sorteo Copa del Rey, en directo: cruces de octavos, fechas y rivales de Barça y Madrid, hoy en vivo
Sigue en vivo el sorteo de octavos de la Copa del Rey 2025/26
Sigue en SPORT.es el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26 desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con FC Barcelona, Real Madrid, Athletic Club y Atlético de Madrid agrupados en el Bombo A.
Es un sorteo en el que todavía hay ciertos condicionantes pues los dieciséis equipos están divididos en tres bombos, y los encuentros de esta ronda a partido único se disputarán el martes 13, el miércoles 14 y el jueves 15 de enero. Aquí os dejamos la previa de SPORT con todos los detalles de Adrià Fernández:
¡Hola a todos! Mientras Barça y Athletic Club calientan motores en Jeddah para disputar la primera semifinal de la Supercopa de España 2026 y Atlético y Real Madrid protagonizan la previa de la segunda, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas se va a celebrar a partir de las 13.00 horas (CET) el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26. Vamos a seguir todas las incidencias en directo desde SPORT.es.
- El alemán Goretzka, posible fichaje para el Barça
- Mercado de fichajes, hoy 6 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Barça - Maccabi Tel Aviv, en directo: sigue el partido de la Euroliga, en vivo hoy
- Brahim, ídolo en Marruecos: 'Es una bendición, no como Lamine, que cedió a las presiones de su madre
- Mateu Lahoz: 'Joan García no puede realizar esa acción, es conducta antideportiva
- El enigmático mensaje de Cancelo en Instagram
- Ahora mismo, Araujo no está en nuestros planes
- Acuerdo total entre Barça y Al-Hilal por Joao Cancelo