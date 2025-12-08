FC BARCELONA
Sorteo Copa del Rey: los cuatro de la Supercopa entran en escena
Dos rondas después de que entraran a la competición los equipos de Primera División, Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club harán su aparición en el título copero
Este martes 9 de diciembre a partir de la 13:00 se realizará en el escenario del salón Luis Aragonés el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, con la principal novedad de que FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club entrarán en esta ronda, al no haber entrado antes por ser los equipos que disputarán la Supercopa de España en Arabia este próximo enero.
Las eliminatorias entre los 32 conjuntos que quedan con vida se disputarán entre el 16 y el 18 de diciembre, adelantándose así a lo sucedido en anteriores campañas, cuando no se jugaba Copa hasta enero para los clubes de la Supercopa.
Un sorteo condicionado
Contrariamente a lo que pasa en otros países, el sorteo no será puro, ya que existirán una serie de condicionantes, más allá de la entrada en competición tardía de los cuatro grandes del fútbol español. Habrá seis bombos para dividir a los participantes, uno para los integrantes de la Supercopa, uno para los restantes de Primera, otro para los de Segunda, otro para los de Primera Federación, uno más para Segunda Federación y uno para el de Copa Federación.
Con el Ourense como único representante de la Copa Federación, el Atlético Baleares como club de Segunda Federación y cuatro clubes de Primera Federación, el rival de los equipos implicados en la Supercopa será uno de dichas categorías. Es decir, Barça, Madrid, Atlético y Athletic jugarán contra los rivales de menor entidad, siendo el representante de la Copa Federación (Ourense) el que conocerá antes a cuál de los cuatro se enfrentará.
El resto de bombos los completan los nueve clubes de Segunda División y los 13 de Primera excluyendo los de la Supercopa. Los rivales de menor división siempre serán emparejados con los de mayor, disputándose la eliminatoria a único partido en el campo del 'más pequeño'. Haciendo cálculos, habrá dos duelos más entre equipos de Primera Federación y equipos de LaLiga EA Sports que no participen en Supercopa, nueve entre clubes de la división de plata y la máxima categoría del fútbol español, y un último entre dos primeras, siendo ese emparejamiento el único caso donde sí se decidirá en el sorteo el estadio de disputa del choque.
Los posibles rivales del Barça
El actual campeón y máximo ganador histórico de la Copa del Rey conocerá este martes al mediodía su primer rival en el camino de revalidar el triunfo copero, y Ourense, Atlético Baleares, Guadalajara, Real Murcia, CF Talavera y Eldense aspiran a medirse contra el FC Barcelona.
