Sorteo Copa del Rey 2025/26: horario, equipos clasificados y dónde ver los emparejamientos en primera ronda gratis por TV y online

La Copa del Rey 2025/26 ya está aquí. El torneo del K.O. celebra hoy lunes 6 de octubre el sorteo de su primera ronda de competición, en el que los 112 equipos implicados conocerán al primer rival en su camino hacia el preciado título.

De los 112 protagonistas involucrados en el sorteo de la primera ronda de la competición, 16 de ellos son de Primera División y 22 de Segunda División. El sorteo será dirigido, por lo que los equpos de menor categoría se enfrentarán a los equipos de mayor categoría teniendo en cuenta criterios de proximidad geográfica.

El número total de participantes en la presente edición asciende a 116, pero 4 de ellos están exentos de disputar las dos primeras rondas. Estos son Athletic Club, Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Madrid debido a su condición de participantes en la Supercopa de España.

¿Qué equipos jugarán la Copa del Rey 2025/26?

Primera División: Alavés, Athletic Club, Atlético de Madrid, Barcelona Celta, Elche, Espanyol, Getafe, Girona, Levante, Mallorca, Osasuna, Oviedo, Rayo Vallecano, Real Betis, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla, Valencia, Villarreal.

Segunda División: Albacete, Almería, Andorra, Burgos, Cádiz, Castellón, Ceuta, Córdoba, Cultural, Deportivo, Eibar, Granada, Huesca, Las Palmas, Leganés, Málaga, Mirandés, Racing, Real Valladolid, Sporting, Zaragoza.

Primera Federación: Antequera, Arenas, Avilés, Cacereño, Cartagena, Eldense, Europa, Ferrol, Guadalajara, Mérida, Nástic, Ponferradina, Pontevedra, Real Murcia, Sabadell, Tarazona, Talavera, Tenerife, Teruel, Torremolinos, UD Ibiza.

Segunda Federación: Antoniano, Astorga, Atlético Baleares, Ávila, Cacereño, Ebro, Estepona, Extremadura, La Unión, Langreo, Lorca Deportiva, Mutilvera, Náxara, Navalcarnero, Numancia, Poblense, Puente Genil, Quintanar del Rey, Rayo Majadahonda, Real Jaén, Reus, RSD Alcalá, Sámano, Sant Andreu, SD Logroñés, Torrent, UD Logroñés, UD Ourense, UCAM, Utebo.

Tercera Federación: Azuaga, Caudal, CD Roda, Cieza, Constancia, Egüés, Lucena, Portugalete, Tordesillas, Tropezón, UD San Fernando.

Copa Federación: Ourense CF, Atlètic Lleida, Orihuela, Toledo.

Regional: Los Garres, Palma del Río, Maracena, Yuncos, Inter Valdemoro, Atlètic Sant Just, Sant Jordi, Negreira, Puerto de Vega, Getxo.

¿A qué hora empieza el sorteo de primera ronda de la Copa del Rey 2025/26?

El sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26 se llevará a cabo hoy lunes 6 de octubre.

El evento tendrá lugar en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad deportiva de Las Rozas, y empezará a partir de las 13:00 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV y online el sorteo de primera ronda de la Copa del Rey 2025/26?

En España, el sorteo de primera ronda de la Copa del Rey 2025/26 se podrá seguir gratis en streaming a través de las plataformas oficiales de la Real Federación Española de Fútbol.

Otra opción alternativa para ver el sorteo, también en abierto, es el canal Teledeporte, además de la plataforma RTVE Play

Desde SPORT, te ofrecemos un seguimiento minuto a minuto del sorteo a través de nuestro directo, así como una cobertura completa de los resultados del mismo.