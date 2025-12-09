Sorteo Copa del Rey 2025-26, en directo hoy: todos los cruces de dieciseisavos con Barça y Madrid

Todos los detalles del sorteo

Partido único: Se mantiene la eliminatoria a un solo encuentro.

Locales y visitantes: Se jugará siempre en el campo del equipo de menor categoría. En el caso de que el sorteo empareje a dos equipos de la misma división, el local será aquel cuya bola haya sido extraída en primer lugar.

Sin VAR: La tecnología de arbitraje por vídeo no aparecerá en esta ronda.

Fechas: Los encuentros se disputarán los días 16, 17 y 18 de diciembre.