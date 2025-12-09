En directo
COPA DEL REY
Sorteo Copa del Rey 2025-26, en directo hoy: todos los cruces de dieciseisavos con Barça y Madrid
Sigue en vivo el sorteo de dieciseisavos de la Copa del Rey
Sigue aquí en SPORT el sorteo de los dieciseisavos de la Copa del Rey, ya con Barça, Madrid, Athletic Club y Atlético de Madrid.
Cuenta atrás
Menos de diez minutos para que empiece el sorteo. Ilusión y emoción a partes iguales en gran parte del territorio español. Barça, Madrid, Athletic y Atlético los rivales más deseados por los equipos humildes.
El Barça, único representante catalán
La segunda ronda de la Copa del Rey se convirtió en una auténtica masacre para los equipos catalanes. Con casos y situaciones muy diferentes, Espanyol, Girona, Sabadell, Sant Andreu y Reus FC Reddis dijeron adiós al torneo del 'KO'. Ahora, tan solo resiste el FC Barcelona como representante catalan.
Ni Espanyol ni Girona
Las dos grandes sorpresas de la segunda ronda de la Copa del Rey fueron las eliminaciones de Espanyol, a manos del Atlético Baleares de Segunda Federación, y del Girona, que perdió contra el Ourense de Primera Federación.
Los equipos presentes en el sorteo
Estos son todos los equipos que formarán parte del sorteo de la próxima ronda de Copa del Rey
COPA FEDERACIÓN (1)
OURENSE CF
SEGUNDA FEDERACIÓN (1)
AT. BALEARES
PRIMERA FEDERACIÓN VERSUS e-LEARNING (4)
CD GUADALAJARA, REAL MURCIA, CF TALAVERA, CD ELDENSE
SEGUNDA DIVISIÓN (9)
SD HUESCA, REAL SPORTING DE GIJÓN, CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA, SD EIBAR, RC DEPORTIVO, ALBACETE BALOMPIÉ, REAL RACING CLUB DE SANTANDER, BURGOS CF, GRANADA CF
PRIMERA DIVISIÓN (13)
DEPORTIVO ALAVÉS, CA OSASUNA, RCD MALLORCA, GETAFE CF, REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL, LEVANTE UD, ELCHE CF, REAL BETIS BALOMPIÉ, RC CELTA DE VIGO, VILLARREAL CF, RAYO VALLECANO, SEVILLA FC, VALENCIA CF
SUPERCOPA DE ESPAÑA (4)
FC BARCELONA, REAL MADRID CF, CLUB ATLÉTICO DE MADRID, ATHLETIC CLUB
Todos los detalles del sorteo
Partido único: Se mantiene la eliminatoria a un solo encuentro.
Locales y visitantes: Se jugará siempre en el campo del equipo de menor categoría. En el caso de que el sorteo empareje a dos equipos de la misma división, el local será aquel cuya bola haya sido extraída en primer lugar.
Sin VAR: La tecnología de arbitraje por vídeo no aparecerá en esta ronda.
Fechas: Los encuentros se disputarán los días 16, 17 y 18 de diciembre.
Los posibles rivales del Barça
Tras estar exento de las dos primeras rondas, el Barça regresa a la Copa del Rey en estos dieciseisavos de final. El abanico de posibles rivales azulgrana está formado por seis clubes de Primera y Segunda RFEF: Guadalajara, Eldense, Talavera de la Reina, Real Murcia, Ourense y Atlético Baleares. Sea cual sea el emparejamiento, la eliminatoria se disputará a partido único y se jugará en el campo del equipo de menor categoría.
Horario y dónde ver el sorteo
El sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025-26 se celebrará a las 13:00 horas y podrá seguirse en directo a través de Teledeporte y Movistar Plus+, que ofrecerán la señal íntegra con cobertura especial.
¡Bienvenidos!
¡Hola holaa! Hoy viviremos aquí en SPORT el sorteo de los dieciseisavos de la Copa del Rey. En esta ronda ya entran Barça, Madrid, Athletic y Atlético... ¿A quién le tocará el gordo?
