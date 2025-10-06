Sorteo Copa del Rey 2025-26, en directo: equipos, formato y cruces de primera ronda

La SD Negreira pone el morbo

A partir de las 13:00 horas se lleva a cabo el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2025/26 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Muchos equipos 'humildes' tendrán la oportunidad de su vida enfrentándose a un equipo de Primera División, y uno de ellos ha generado cierto revuelo. Se trata de la Sociedad Deportiva Negreira, equipo gallego fundado en 1964 que comparte nombre con una de las tramas más reconocidas de la historia del fútbol español que vincula al FC Barcelona con el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).