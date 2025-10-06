Directo SPORT
COPA DEL REY
Sorteo Copa del Rey 2025-26, en directo: equipos, formato y cruces de primera ronda
Sigue en directo el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey 25/26 con los equipos de Primera y Segunda División, excepto Barça, Real Madrid, Atlético y Athletic
¿Por qué Barça y Madrid no están en el sorteo de Copa del Rey de este lunes? Te lo explicamos.
En el sorteo que se celebrará a partir de las 13.00 horas en la Ciudad Deportiva de Las Rozas entrarán dieciséis equipos de Primera División en juego. Todos, menos Athletic, Atlético, Barça y Real Madrid, los participantes en la Supercopa de España.
SORTEO CON MORBO
El morbo del sorteo lo pondrá la Sociedad Deportiva Negreira. El club coruñés se enfrentará a un rival de Primera División que, según los criterios establecidos, será Oviedo, Alavés, Real Sociedad o Celta de Vigo. Os dejamos un artículo realizado por nuestro compañero Jordi Delgado sobre el equipo gallego.
NO ESTÁN EN EL BOMBO
En el sorteo que se realizará en Las Rozas no estarán aún ni Barça ni Madrid ni Atlético ni Athletic Club, los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España en enero.
¿Qué equipos entran en el sorteo?
Serán 112 equipos los que participen en el sorteo de la primera ronda copera, de un total de 116 que aspiran a llevarse el trofeo. Entran ya los clubes de Primera y Segunda División, a excepción de los participantes de la Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club. Puedes consultar AQUÍ la lista completa de equipos.
La SD Negreira pone el morbo
A partir de las 13:00 horas se lleva a cabo el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2025/26 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Muchos equipos 'humildes' tendrán la oportunidad de su vida enfrentándose a un equipo de Primera División, y uno de ellos ha generado cierto revuelo. Se trata de la Sociedad Deportiva Negreira, equipo gallego fundado en 1964 que comparte nombre con una de las tramas más reconocidas de la historia del fútbol español que vincula al FC Barcelona con el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).
¡Bienvenidos al minuto a minuto del sorteo de Copa!
¡Muy buenos días a tod@s! Bienvenidos al minuto a minuto del sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey que arranca en apenas dos horas.
