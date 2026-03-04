El sorprendente y jugoso premio que recibirán los jugadores del Athletic si marcan un gol a la Real Sociedad en Copa del Rey

El gol de Beñat Turrientes en San Mamés dio ventaja a la Real Sociedad en el derbi vasco frente al Athletic Club que dilucidará uno de los finalistas de la Copa del Rey. Los leones no atraviesan su mejor momento, aunque han maquillado su clasificación liguera en las últimas jornadas, e intentarán dar la campanada en el Reale Arena para disputar la 41ª final de Copa de su centenaria historia.

El virrey de Copas

El cuadro entrenado por Ernesto Valverde tendrá que marcar sí o sí frente a los 'txuri-urdin' para voltear la eliminatoria y poder tener opciones de levantar su 25º título copero. Para incentivar esa misión, la 'Carnicería Canales de Portugalete' regalará dos kilos de chuleta de buey al futbolista que consiga anotar durante el partido de vuelta que se jugará este 4 de marzo en la Bella Easo.

El centrocampista del Athletic de Bilbao Oihan Sancet. EFE/ Quique García / Quique Garcia / (EPA) EFE

La suculenta oferta servirá para los tantos que se logren durante los noventa minutos o la prórroga. No estará vigente si las semifinales se decidieran desde la tanda de penaltis o si los goles se marcaran en propia puerta.

No es la primera vez que la empresa portugaluja propone un estímulo de este tipo. Julen Guerrero y Ander Capa, ambos naturales de Portugalete, recibían un chuletón de un kilo cuando marcaban o asistían, en el caso del segundo: por ponerlo en perspectiva, Guerrero consiguió 111 goles con la camiseta 'athleticzale'.