COPA DEL REY
El sorprendente y jugoso premio que recibirán los jugadores del Athletic si marcan un gol a la Real Sociedad en Copa del Rey
Una carnicería de Portugalete quiere incentivar la remontada que clasificaría a los leones para la final del torneo del KO
El gol de Beñat Turrientes en San Mamés dio ventaja a la Real Sociedad en el derbi vasco frente al Athletic Club que dilucidará uno de los finalistas de la Copa del Rey. Los leones no atraviesan su mejor momento, aunque han maquillado su clasificación liguera en las últimas jornadas, e intentarán dar la campanada en el Reale Arena para disputar la 41ª final de Copa de su centenaria historia.
El virrey de Copas
El cuadro entrenado por Ernesto Valverde tendrá que marcar sí o sí frente a los 'txuri-urdin' para voltear la eliminatoria y poder tener opciones de levantar su 25º título copero. Para incentivar esa misión, la 'Carnicería Canales de Portugalete' regalará dos kilos de chuleta de buey al futbolista que consiga anotar durante el partido de vuelta que se jugará este 4 de marzo en la Bella Easo.
La suculenta oferta servirá para los tantos que se logren durante los noventa minutos o la prórroga. No estará vigente si las semifinales se decidieran desde la tanda de penaltis o si los goles se marcaran en propia puerta.
No es la primera vez que la empresa portugaluja propone un estímulo de este tipo. Julen Guerrero y Ander Capa, ambos naturales de Portugalete, recibían un chuletón de un kilo cuando marcaban o asistían, en el caso del segundo: por ponerlo en perspectiva, Guerrero consiguió 111 goles con la camiseta 'athleticzale'.
- Real Madrid - Getafe: resultado, resumen y goles de LaLiga EA Sports
- Luis Enrique no engañó a Dro
- Real Madrid - Getafe: polémica y reacciones en directo
- Pedri enciende la mecha: 'Si hay un equipo en el mundo capaz de hacerlo somos nosotros
- Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026, en directo: sigue la última hora de los precandidatos, en vivo
- El central 'tapado' que gana enteros para reforzar la defensa del Barça
- Hansi Flick arranca la remontada con un 'toque' a Gavi y Lamine
- José Luis Sánchez alucina tanto con el Real Madrid como con el arbitraje: 'Nadie sabe cuál es el fondo