TELEVISIÓN
Audiencias TV ayer: La final de la Copa del Rey lidera con un 37% de cuota y un pico de 5,2 millones de espectadores durante la tanda de penaltis
La Real Sociedad venció al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis
La final de la Copa del Rey siempre está en el punto de mira de todos los españoles. Ayer, muchas personas vieron el partido en sus casas y otras se animaron a verlo en bares para disfrutar de una gran jornada de fútbol. La final tuvo de todo y no decepcionó, tanto que se decidió en la tanda de penaltis, donde la Real Sociedad venció al Atlético de Madrid.
El encuentro se pudo ver en La 1, con la retransmisión de Juan Carlos Rivero, una de las voces más populares de España. También, en Movistar+, con los comentarios de Carlos Martínez e Ibai Llanos, quien retransmitió el partido a través de su canal de YouTube, donde contó con la presencia del narrador Miguel Ángel Román.
En el ente público se cosecharon muy buenos datos de audiencia, con un 37,3% de cuota y 4.286.000 espectadores durante sus primeros 90 minutos.
La prórroga aumentó la expectación y llegó a alcanzar un 39,6% de cuota y 4.705.000 espectadores, y en los penaltis se disparó hasta el 45,5% de cuota y 5.204.000 espectadores.
Sin embargo, son datos inferiores a los del año pasado, ya que la final entre el Real Madrid y el FC Barcelona obtuvo 7.279.000 espectadores y el 49,7% de la audiencia.
En cambio, Movistar+ registró cifras más discretas. Durante el partido firmó un 1,8% de cuota y 202.000 espectadores.
La prórroga elevó ligeramente el seguimiento hasta el 2,1% y 252.000 espectadores, mientras que la tanda de penaltis alcanzó su máximo con un 2,5% de cuota y 281.000 espectadores.
En el canal de Ibai Llanos, incluyendo el previo y el postpartido, la retransmisión registró una media de 75.483 usuarios en directo a través de su cuenta de YouTube.
- Atlético - Real Sociedad: resumen, resultado y goles de la final de la Copa del Rey
- El Manchester United abre la puerta al regreso de Rashford: 'La decisión se tomará a su debido tiempo
- Toni Freixa da una lección al madridismo: 'La expulsión de Camavinga es una lección a la prepotencia
- Primera salida en el Real Madrid
- Pedri, cazado con su novia y las redes alucinan: 'Es un chaval humilde
- Bernal sigue sin dar el paso definitivo
- Reacciones y polémica del Atlético de Madrid - Real Sociedad de la final de la Copa del Rey, en directo
- El Barça contacta con el Palmeiras por Eduardo Conceição