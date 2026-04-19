Audiencias TV ayer: La final de la Copa del Rey lidera con un 37% de cuota y un pico de 5,2 millones de espectadores durante la tanda de penaltis

La final de la Copa del Rey siempre está en el punto de mira de todos los españoles. Ayer, muchas personas vieron el partido en sus casas y otras se animaron a verlo en bares para disfrutar de una gran jornada de fútbol. La final tuvo de todo y no decepcionó, tanto que se decidió en la tanda de penaltis, donde la Real Sociedad venció al Atlético de Madrid.

El encuentro se pudo ver en La 1, con la retransmisión de Juan Carlos Rivero, una de las voces más populares de España. También, en Movistar+, con los comentarios de Carlos Martínez e Ibai Llanos, quien retransmitió el partido a través de su canal de YouTube, donde contó con la presencia del narrador Miguel Ángel Román.

En el ente público se cosecharon muy buenos datos de audiencia, con un 37,3% de cuota y 4.286.000 espectadores durante sus primeros 90 minutos.

La prórroga aumentó la expectación y llegó a alcanzar un 39,6% de cuota y 4.705.000 espectadores, y en los penaltis se disparó hasta el 45,5% de cuota y 5.204.000 espectadores.

Sin embargo, son datos inferiores a los del año pasado, ya que la final entre el Real Madrid y el FC Barcelona obtuvo 7.279.000 espectadores y el 49,7% de la audiencia.

En cambio, Movistar+ registró cifras más discretas. Durante el partido firmó un 1,8% de cuota y 202.000 espectadores.

Los capitanes de la Real Sociedad, Aritz Elustondo y Mikel Oyarzabal a su llegada al aeropuerto de Hondarribia / Javier Etxezarreta / EFE

La prórroga elevó ligeramente el seguimiento hasta el 2,1% y 252.000 espectadores, mientras que la tanda de penaltis alcanzó su máximo con un 2,5% de cuota y 281.000 espectadores.

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En el canal de Ibai Llanos, incluyendo el previo y el postpartido, la retransmisión registró una media de 75.483 usuarios en directo a través de su cuenta de YouTube.