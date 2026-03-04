Simeone se tiró un farol: una decisión que encendió el debate

Con un 4-0 a favor, Simeone apostó por la prudencia… y también por un riesgo calculado. Decidió no arriesgar. Su Atleti se atrincheró, cediendo el balón al Barça e invitándole a dominar la posesión, con la esperanza de cerrar el partido sin sobresaltos. La lógica era clara: proteger la ventaja y minimizar riesgos. Una lógica, sin embargo, que no iba con un Barça que creía firmemente en la remontada.

"1% de possibilitats, 99% de fe", una frase que publicó Raphinha en su cuenta de 'Instagram' y que ya habíamos visto antes. En 2017, Barcelona amaneció con una lona publicitaria gigante en la Calle Aragón días después de la histórica remontada que cosecharon los culés ante el Paris Saint-Germain con Neymar Jr. como gran protagonista. En dicha lona aparecía el brasileño con la frase que él mismo escribió horas antes de que el Spotify Camp Nou viviese una noche para el recuerdo.

Promesa fallida

Lo dicho. El Barça no tenía nada que perder. Iba Hansi Flick a salir con todo. Y si invitabas a un equipo tan creativo y ofensivo como el Barça a, no solo llevar la iniciativa, sino a atacarte una y otra vez era peligroso no, lo siguiente. "Tenemos que aprovechar la posibilidad de atacar por ese sector [el de Lamine]", aseguró el Cholo en la previa. Pues no. Se tiró un farol. Plantó el autobús y se negó a atacar. Cholismo en estado puro, vaya.

Simeone consoló a Raphinha tras el pitido final / Enric Fontcuberta / EFE

Tenía el preparador argentino dos estrategias completamente opuestas a elegir en su visita a Barcelona: abrazar su doctrina, el Cholismo, o apostar por un fútbol ofensivo. Al final, el conjunto culé iba a dejar espacios en su espalda y podía sufrir a campo abierto con los Giuliano, Lookman, Julián y compañía. Pero no. Simeone optó por lo que mejor conoce y, a priori, se le da: replegar líneas, juntar al equipo por dentro y cederle la iniciativa al Barça.

Jugó con fuego

Eligió la seguridad antes que el golpe definitivo. Renunció a atacar los espacios con continuidad para blindarse. Y estoy a punto de pagarlo caro. Un Barça heroico se quedó a las puertas de la final tras noventa minutos que rozaron la épica. Se quedó a un solo gol. Y el sufrimiento del Cholo en la banda fue más que patente. Su cara de alivio tras el pitido final de Ricardo de Burgos Bengoetxea lo dijo todo.

Necesitaban los de Flick un milagro. No dejaron de creer. El doblete de Marc Bernal y el tanto de Raphinha desde los once metros no fueron suficientes. Un Juan Musso gigante bajo palos mantuvo a flote a un Atlético que se fue deshaciendo tanto física como mentalmente con el paso de los minutos, pero resistió y se metió en una final de Copa del Rey 13 años después. La última fue en 2013, con Koke como el único superviviente.

Simeone fue coherente con su libreto, fiel a su identidad. Pero asumió un riesgo evidente. "Cuando íbamos 3-0 dije... Esto es el Atleti", garantizó a 'Movistar +' tras el partido. Por suerte para él y para el Atlético, estarán en La Cartuja el próximo 18 de abril.