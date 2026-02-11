Simeone se rinde a Flick: "Le doy valor por convencer a sus futbolistas de jugar con tanto riesgo"

Atlético de Madrid y FC Barcelona se enfrentan este jueves en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. En la previa del duelo copero, Diego Simeone atendió a los medios en rueda de prensa, donde afirmó que "yo fe tengo siempre, no sólo mañana" en referencia al encuentro contra los azulgranas.

"Tengo fe en todo lo que hago y lo que genero. Es un rasgo que creo que lo hemos logrado transmitir. Nuestra gente la tiene también de toda la vida. Es la tercera semifinal que vamos a jugar. No hay otro camino para llegar a la final", agregó.

Por su parte, el FC Barcelona confirmó este miércoles la ausencia de Marcus Rashford para medirse al Atlético, que se suma a las bajas de Pedri y Raphinha. Sin embargo, Simeone restó importancia a estas ausencias y aseguró que "no estoy pensando en ellos; necesito centrarme en qué vamos a hacer nosotros".

Sobre la baja de Pablo Barrios, el 'Cholo' señaló que "no hay sustituto". "La lesión de Johnny nos hace daño. Rodrigo y Vargas se están insertando en el grupo. Están en fase de adaptación. Intentaremos poner en campo los que pueden hacerlo de la mejor manera", añadió.

Simeone también se pronunció sobre la labor del entrenador: "Continuamente el espacio del entrenador es imperfecto. El partido del Betis rozó la perfección, pero los primeros 15 minutos no fueron buenos. Sabemos lo que tenemos para darle a los jugadores de las herramientas. La realidad de los entrenadores es mejorar a los futbolistas".

En ese sentido, elogió el trabajo de Hansi Flick al frente del FC Barcelona. "Le doy valor a Flick por mantener esa presión asfixiante, su línea defensiva adelantada y convencer a sus jugadores de jugar con tanto riesgo", apostilló.

Simeone dando indicaciones en el duelo de Copa contra el Betis / EFE

Asimismo, Simeone destacó el apoyo de la afición rojiblanca al equipo: "La gente mañana es importantísima. Nosotros tenemos que bajar al terreno de juego esa energía y el entusiasmo. Lo necesitamos. Un estadio como normalmente ha sido".

Noticias relacionadas

Por último, preguntado sobre por qué cree que tiene opciones de superar la eliminatoria y llegar a la final, Simeone indicó que "me aferro al equipo que tengo para llegar a la final" y, además, admitió que se irá satisfecho al partido de vuelta si logra "ganar el encuentro" este jueves en el Metropolitano.