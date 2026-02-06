Simeone pierde una pieza clave para medirse al Barça en la Copa del Rey

La suerte del sorteo celebrado este viernes ha deparado un duelo de altos vuelos en las semifinales de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y FC Barcelona volverán a verse las caras en la antesala de la final. Colchoneros y azulgranas, considerados los dos máximos favoritos al título copero tras la eliminación del Real Madrid, se enfrentarán en una eliminatoria apasionante con el objetivo de sellar su billete para la final de La Cartuja.

El primer asalto de esta semifinal se disputará el jueves 12 de febrero, a las 21:00 horas, en el estadio Metropolitano. El desenlace definitivo llegará el martes 3 de marzo, también a las 21:00 horas, en el Camp Nou, donde se decidirá qué equipo accede a la gran final.

De cara al partido de ida, el FC Barcelona contará con una baja de gran peso para enfrentarse al Atlético de Madrid a domicilio. Hansi Flick aún no podrá disponer de Pedri, que continúa recuperándose de la lesión sufrida a finales de enero. El centrocampista tinerfeño estará aproximadamente un mes de baja debido a una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, la tercera de este tipo que padece en lo que va de temporada.

Alarmas en el Atlético

Se da una situación similar en el Atlético de Madrid, que también pierde a una pieza clave de cara a medirse al FC Barcelona. El club colchonero informó este viernes de la lesión de Pablo Barrios, quien sufre una dolencia muscular en el muslo derecho.

"Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo derecho, diagnosticada por los servicios médicos del club tras las pruebas efectuadas al centrocampista, quien este jueves se vio obligado a abandonar el encuentro que nos midió al Real Betis mediada la segunda parte del mismo. El '8' rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", indica el comunicado.

Pablo Barrios y Baena disputan el balón con Pablo Fornals durante el partido de cuartos de final de la Copa del Rey que Real Betis y Atlético de Madrid disputan este jueves en el estadio de La Cartuja / José Manuel Vidal / EFE

De esta manera, Barrios, jugador imprescindible en la medular del equipo dirigido por Diego Pablo Simeone, estará cerca de un mes de baja a causa de este contratiempo físico. Así, se perderá con total seguridad el partido de ida, que se disputará en Madrid, y aunque no está completamente descartado para el encuentro de vuelta, llegaría muy justo y con escaso margen para recuperar sensaciones competitivas.