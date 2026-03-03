Simeone, tras el Barça - Atlético: "Ojalá nos encontremos en cuartos de final de Champions"

El Atlético de Madrid sufrió más de lo esperado y por momentos estuvo contra las cuerdas, pero logró hacer valer la valiosa renta de cuatro goles conseguida en la ida y selló su billete para la final de la Copa del Rey. El conjunto rojiblanco peleará por el título a la espera de conocer a su rival, que saldrá del vencedor de la otra semifinal entre la Real Sociedad y el Athletic Club.

El planteamiento de Diego Simeone fue claro: resistir el asedio rival y tratar de golpear en las transiciones. Sin embargo, apenas lograron generar peligro claro sobre la portería de Joan García, en un duelo exigente de principio a fin.

"Llevábamos dos semifinales perdidas, hoy teníamos un rival extraordinario. Que juega con una intensidad superior. Tuvimos algunas ocasiones para hacer daño, trabajaron mejor la pelota parada que nosotras porque los tres goles llegaron así. Partido duro, sabíamos que podía ser largo. Llegamos donde queríamos y nos quedamos con eso", analizó el técnico argentino tras el encuentro.

También criticó haber encajado goles a balón parado: "No trabajamos bien la pelota parada y así nos llegaron los goles, como en el tercero que parecía fuera de juego y no se dio. Si el Barcelona te hace goles a pelota parada se sufre más, ese no era el plan".

Pese a la derrota en el partido, Simeone se mostró satisfecho por el objetivo cumplido. "Cuando juegas contra equipos como el Barça sabes que vas a sufrir. No pudimos atacar, nos presionaron. Las pocas veces que pudimos atacar hicimos daño. Pero fueron pocas. Esperábamos tener más situaciones". "Nuestra gente necesitaba un partido de esta índole. Los chicos hacen un esfuerzo increíble para llegar donde queremos. Recuperar bien, trabaja y preparar con ilusión la final", agregó.

Asimismo, el ‘Cholo’ Simeone desveló la conversación que mantuvo con Hansi Flick al término del encuentro: "Le dije a Flick que jugaron bárbaro. Ojalá nos encontremos en cuartos de final en Champions. Creo que hoy con 3-0 dije: "Esto es el Atleti".

El técnico argentino también quiso poner en valor el esfuerzo de varios futbolistas del conjunto azulgrana. "Pedri, Balde, Bernal... hicieron un esfuerzo grandísimo. Era difícil sostener la intensidad del primer tiempo. La entrada de Giménez nos dio madurez. Y se necesita esa madurez dentro de un equipo", señaló.