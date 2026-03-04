Semifinales de la Copa del Rey 2025/26: partidos hoy, horarios y dónde ver gratis por TV y en directo

La Copa del Rey 2025/26 cierra hoy miércoles 4 de marzo las semifinales, antesala de la final. Después de que el Barça cayese con honores en la penúltima ronda contra el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou, ahora llega el turno de la Real Sociedad, que recibe al Athletic Club en Anoeta con el objetivo de asegurar la ventaja conseguida en San Mamés en el partido de ida.

Los donostiarras fueron superiores a los bilbaínos en el partido de ida jugando como visitantes. Beñat Turrientes fue el encargado de poner sobre el marcador el buen hacer del equipo de Pellegrino Matarazzo, que parte como claro favorito de cara al encuentro de vuelta. Con su público como factor clave para la vuelta, la Real Sociedad debe hacer bueno el 0-1 de la ida para volver a la final de Copa del Rey como hiciese en 2021.

Take Kubo y Yuri Bechiche en un Real Sociedad-Athletic. / ARCHIVO

Espera en la final el Atlético de Madrid, que pasó a la última instancia del torneo copero tras hacer buena la ventaja del partido de ida. Los colchoneros partían con un 4-0 de renta conseguido en el Metropolitano, aunque se encontraron en el Spotify Camp Nou un Barça aguerrido que no quería dar por perdida la eliminatoria. Se encomendaron a una remontada casi imposible que se quedó a nada de completarse tras caer 3-0 en el feudo azulgrana.

A diferencia de lo que había sucedido en rondas anteriores, las semifinales de la Copa del Rey se disputan a doble partido. Hasta ahora, las eliminatorias se habían decidido a partido único en el campo del equipo de menor categoría o, en caso de enfrentamiento entre iguales, en el campo del equipo cuya bola hubiese salido antes en el sorteo.

¿Qué partidos se juegan hoy en las semifinales de la Copa del Rey?

Miércoles 4 de marzo Real Sociedad - Athletic Club: 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver las semifinales de la Copa del Rey gratis por TV?

En España, tanto el FC Barcelona - Atlético de Madrid como el Real Sociedad - Athletic Club se podrán ver en abierto por TV a través La 1 y online en RTVE Play. Además, los canales autonómicos TV3 y ETB1 emiten los partidos del FC Barcelona y de la Real Sociedad respectivamente.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54 O110).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en las semifinales de la Copa del Rey 2025/26 a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y mejores declaraciones de los protagonistas.