Semifinales de la Copa del Rey 2025/26: partidos hoy, horarios y dónde ver gratis por TV y en directo

La Copa del Rey 2025/26 da el último paso antes de adentrarse en su momento más decisivo. Este martes 3 de marzo se abrirá el telón de la vuelta de las semifinales, ronda que ha roto con lo establecido en las eliminatorias anteriores del torneo del K.O y en la que FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Real Sociedad se dan cita en busca de los dos billetes en juego hacia la final de La Cartuja.

El primer billete hacia el partido por el título saldrá de la eliminatoria entre el FC Barcelona y Atlético de Madrid. Los rojiblancos afrontan el segundo asalto con clara ventaja gracias al contundente 4-0 de la ida, pero tendrán que acudir al Spotify Camp Nou para ratificar su triunfo en la eliminatoria.

El miércoles llegará el turno de turno de Real Sociedad y Athletic Club, que miden sus fuerzas en un cruce mucho más igualado. Los 'txuri-urdin' afrontan el decisivo partido de vuelta con el factor campo a su favor y ligera ventaja gracias al solitario tanto de Turrientes en San Mamés.

Oyarzabal, celebrando uno de sus goles con la Real Sociedad / EFE

A diferencia de lo que había sucedido en rondas anteriores, las semifinales de la Copa del Rey se disputan a doble partido. Hasta ahora, las eliminatorias se habían decidido a partido único en el campo del equipo de menor categoría o, en caso de enfrentamiento entre iguales, en el campo del equipo cuya bola hubiese salido antes en el sorteo.

¿Qué partidos se juegan hoy en las semifinales de la Copa del Rey?

Martes 3 de marzo FC Barcelona - Atlético de Madrid: 21:00 horas (CET). Miércoles 4 de marzo Real Sociedad - Athletic Club: 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver las semifinales de la Copa del Rey gratis por TV?

En España, tanto el FC Barcelona - Atlético de Madrid como el Real Sociedad - Athletic Club se podrán ver en abierto por TV a través La 1 y online en RTVE Play. Además, los canales autonómicos TV3 y ETB1 emiten los partidos del FC Barcelona y de la Real Sociedad respectivamente.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54 O110).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en las semifinales de la Copa del Rey 2025/26 a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y mejores declaraciones de los protagonistas.