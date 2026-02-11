Semifinales Copa del Rey 2025/26: partidos hoy, horarios y dónde ver gratis por TV y en directo

La Copa del Rey 2025/26 se prepara para adentrarse en una de sus rondas más esperadas. Este miércoles 11 de febrero se abre el telón de las semifinales, ronda que rompe con lo establecido en las eliminatorias anteriores del torneo del K.O y en la que FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Real Sociedad se darán cita en busca de los dos billetes en juego hacia la final de La Cartuja.

Los primeros equipos en medir sus fuerzas serán Athletic Club y Real Sociedad, que se dan cita en San Mamés para disputar la ida de la eliminatoria. Ambos empezaron la temporada dejando más dudas que certezas, pero afrontan la eliminatoria reforzados después de las victorias cosechadas en los últimos partidos.

El plato fuerte de la penúltima ronda de la Copa del Rey tendrá lugar el jueves 12 de febrero, momento en el que se enfrentarán Barça y Atlético de Madrid. Azulgranas y rojiblancos reeditarán las semifinales del curso anterior, en las que la balanza terminó inclinándose hacia el lado azulgrana después de una serie frenética.

El Barcelona ya piensa en las semifinales de la Copa del Rey / AP

A diferencia de lo que había sucedido en rondas anteriores, las semifinales de la Copa del Rey se disputarán a doble partido. Hasta ahora, las eliminatorias se habían decidido a partido único en el campo del equipo de menor categoría o, en caso de enfrentamiento entre iguales, en el campo del equipo cuya bola hubiese salido antes en el sorteo.

¿Qué partidos se juegan hoy en las semifinales de la Copa del Rey?

Miércoles 11 de febrero Athletic Club - Real Sociedad: 21:00 horas (CET) Jueves 12 de febrero Atlético de Madrid - FC Barcelona: 21:00 horas (CET)

¿Dónde ver las semifinales de la Copa del Rey gratis por TV?

En España, tanto el Atlético de Madrid - FC Barcelona como el Athletic Club - Real Sociedad se podrán ver en abierto por TV a través La 1 y online en RTVE Play. Además, los canales autonómicos TV3 y ETB1 emiten los partidos del FC Barcelona y de la Real Sociedad respectivamente.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54 O110).

