Así están las semifinales de la Copa del Rey 2025/26: equipos clasificados y fechas de la eliminatoria

Las semifinales de la Copa del Rey 2025-26 comienzan a tomar forma. Con los cuartos de final del torneo del K.O. en marcha, ya se conoce la identidad del primer equipo que ha certificado su presencia en la siguiente ronda.

Los cuartos de final dieron su pistoletazo de salida con la visita del FC Barcelona al campo del Albacete, el Carlos Belmonte. El equipo manchego había llegado hasta rondas avanzadas de la competición tras eliminar, entre otros, a equipos como el Real Madrid o el Celta de Vigo. Sin embargo, el rey de copas terminó siendo el verdugo del Albacete tras caer con honor contra el Barça, que no tuvo piedad y se aseguró su billete para unas nuevas semifinales de Copa con su victoria por 1-2.

Una vez confirmado el primer semifinalista, este miércoles llegará el turno de Deportivo Alavés, Real Sociedad, Valencia y Athletic Club. El jueves, Betis y Atlético de Madrid se jugarán el último billete hacia la penúltima ronda del torneo copero.

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid / EFE

¿Qué equipos están clasificados para las semifinales de la Copa del Rey?

FC Barcelona Por determinar Por determinar Por determinar

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa del Rey?

Una vez conocida la identidad de los 4 equipos clasificados, la Copa del Rey avanzará hasta las semifinales, ronda que disputará los partidos de ida el 10-11 de febrero y los de vuelta el 3-4 de marzo.

Antes se procederá con el tradicional sorteo para determinar los cuatro emparejamientos, que se celebrará este viernes 6 de febrero a las 13:00 horas (CET) en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad deportiva de Las Rozas.