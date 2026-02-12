La Copa del Rey ha abierto el telón de las semifinales. FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Real Sociedad se disputan estos días el pase a la última ronda del torneo copero, que se celebrará en La Cartuja como viene siendo habitual estos últimos tiempos.

El primer duelo de semifinales enfrentó a Athletic Club y Real Sociedad en San Mamés, un derbi vasco que enfrentó a dos equipos con dinámicas opuestas. En tierras bilbaínas, los donostiarras demostraron tener más pegada que los leones con una victoria por 0-1 que les hace tener más confianza de cara al partido de vuelta en San Sebastián, que se disputará el miércoles 4 de marzo, manteniendo el mismo horario de las 21:00 h.

Imagen del partido entre Athletic Club y Real Sociedad, correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa del Rey / EFE

Este jueves llega el turno del FC Barcelona, que ha llegado a las últimas instancias del torneo del K.O. tras eliminar a Guadalajara, Racing de Santander y Albacete. El equipo de Hansi Flick llega en un gran momento de forma, pero lastrado por la gran cantidad de partidos y competiciones por las que pelean actualmente. Se medirán en semifinales con el Atlético de Madrid.

Los reyes de copas, actuales campeones de la competición, deberán hacer frente a los rojiblancos si quieren asegurar su billete para Sevilla en una eliminatoria que se prevé frenética entre dos equipos de máximo nivel. El primer asalto de esta eliminatoria se jugará el jueves 12 de febrero a las 21:00 h. en el Metropolitano. El desenlace definitivo entre colchoneros y blaugranas se producirá el martes 3 de marzo, también a las 21:00 h en el Camp Nou

¿La semifinal de la Copa del Rey es a doble partido?

Llegados a este punto del torneo, muchos se preguntan si la ronda de semifinales es a doble partido. La Copa del Rey disputa todas sus rondas a partido único, a excepción de las semifinales que es a doble partido, ida y vuelta. Los partidos no contarán con la antigua norma del valor doble de los goles fuera de casa, una modificación que garantiza la máxima igualdad entre equipos independientemente del estadio donde jueguen.

El FC Barcelona se enfrenta al Atlético en semifinales de Copa del Rey hoy jueves 12 de febrero / Associated Press/LaPresse

En caso de empate al término de los dos partidos, el encuentro se resolverá primero en una prórroga de 30 minutos y, en caso de terminar con el mismo resultado, se decidirá en la tanda de penaltis.