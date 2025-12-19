Sarabia carga contra la Copa del Rey: "No la veo justa"

A falta del pospuesto Granada-Rayo Vallecano previsto para el mes de enero, los dieciseisavos de final de la Copa del Rey llegaron a su fin este jueves con otros seis equipos de Primera eliminados. Fue la primera ronda en la que participaron los contendientes de la Supercopa de España (Barça, Madrid, Atlético y Athletic), mientras que el resto de clubes de LaLiga EA Sports que han ido avanzando de ronda suman ya tres eliminatorias en la misma competición.

Todo por culpa de un formato que ha dado mucho de qué hablar en las últimas temporadas y que ha centrado el foco de la polémica en algunas ruedas de prensa, como en la vivida este viernes en la previa del Elche-Rayo Vallecano de Liga del domingo con el entrenador Eder Sarabia involucrado.

El técnico bilbaíno criticó el actual desarrollo de un torneo copero que considera "injusto", pero que le genera "mucha ilusión" por el momento del equipo. Preguntado por los posibles rivales del Elche en la siguiente ronda y por si era el año para tomarse con ilusión la Copa, Eder Sarabia aprovechó para expresar su opinión. "Varias cosas. No sé si me parece del todo justa la competición", comenzó diciendo.

Eder Sarabia, en la previa del Elche-Rayo Vallecano / ECF

"Nosotros ya llevamos tres"

"Ayer veía en uno de los tweets publicados por el Athletic Club: 'Empieza la Copa'. Joder, nosotros ya llevamos tres partidos", añadió el preparador franjiverde, que también valoró el sorteo de los octavos de final: "Y encima ahora todavía sigue sin ser sorteo puro. No la veo demasiado justa la competición", concluyó el técnico del Elche.

Y es que el próximo sorteo de octavos previsto para enero vuelve a estar condicionado. Los cuatro equipos de la Supercopa contarán con un bombo propio y se enfrentarán sí o sí a entidades de Segunda División, mientras que el resto de equipos de Primera (Betis, Alavés, Osasuna, Elche, Valencia y Real Sociedad) muy probablemente se enfrentarán entre ellos al estar clasificados únicamente cinco clubes de LaLiga Hypermotion (podrían ser seis si el Granada vence al Rayo en la última eliminatoria pendiente).

Sea como sea, el formato no se puede modificar y de ello es consciente Eder Sarabia, que aseguró tener muchos argumentos para ilusionarse con el torneo: "Vamos a ir a por la siguiente ronda. Aunque quedan muchos partidos de Liga en medio. No nos sentimos superiores a nadie, pero cuando venga la Copa vamos a ir con todo. Si el año pasado soñábamos y nos ilusionábamos, este año con más argumentos, pues mucho más".