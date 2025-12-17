La rodilla de Lenglet enciende las alarmas

Clément Lenglet ha encendido este miércoles todas las alarmas en el Atlético de Madrid. El central francés, que partía como titular contra el Atlético Baleares en dieciseisavos de final de Copa del Rey, sufrió una preocupante lesión durante la primera mitad del encuentro que le obligó a abandonar el terreno de juego tras ser atendido por el cuerpo médico colchonero.

Todo sucedió en una acción fortuita durante los primeros minutos del encuentro. Lenglet se disponía a rematar un centro lateral, aunque con la mala fortuna de que su pierna se quedó atrás al intentar rematar. Las imágenes no auguraban nada bueno, menos todavía tras escuchar el grito de dolor del central francés que presagiaba una lesión de gravedad.

Clément Lenglet, con la camiseta rojiblanca / EFE

El cuerpo médico del Atlético de Madrid acudió de inmediato para asistir al defensa colchonero, que se dolía en el césped de su rodilla derecha. Simeone mandaba a calentar a Hancko y el cambio fue efectuado de inmediato. Al regresar al banquillo, los gestos entre los integrantes del staff del técnico argentino no auguraban nada bueno.

El central se someterá a las pertinentes pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión. Lo que parece seguro es que Lenglet no volverá a vestirse de corto hasta 2026 y la proximidad del Mundial este verano hace temer por la ausencia del francés en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.