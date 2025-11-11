Los rivales de Girona y Espanyol en la segunda ronda de la Copa del Rey

La Copa del Rey está de vuelta. Entre el martes 2 y el jueves 4 de diciembre, los 56 clubes clasificados se batirán en duelo en busca de un puesto en los dieciseisavos de final, ronda en la que se unirán los cuatro participantes de la Supercopa de España - FC Barcelona, Real Madrid CF, Club Atlético de Madrid y Athletic Club -, hasta ahora ausentes en una competición del KO que nos deparó más de una sorpresa en la primera ronda.

Como ocurrió en la anterior ronda, los criterios de proximidad marcaron la sucesión de emparejamientos con España dividida en dos grupos: uno correspondiente a la mitad norte del país y otra a la parte sur. Las 28 eliminatorias serán a partido único y se disputarán con los equipos de inferior categoría ejerciendo como locales.

Los de Míchel, ante el Ourense

Al Girona le cayó el peor rival que le podía tocar: el Ourense CF, reciente ganador de la Copa Federación y equipo de Primera Federación. El cuadro 'blanc-i-vermell' salvó la papeleta ante un combativo CD Constància que forzó la prórroga tras el 0-1 inicial de Cristhian Stuani, pero finalmente sucumbió a los tantos de Viktor Tsygankov y Vladyslav Vanat, anotados en el tramo final de la primera parte del tiempo extra y en los primeros compases de los últimos quince minutos de la prórroga. Pau García puso el 2-3 final en el 120'.

Con el vivo recuerdo de lo ocurrido en Las Gaunas, los de Míchel tratarán de no caer en la trampa del conjunto gallego y solventar la eliminatoria para mejorar su anterior participación en la Copa del Rey.

El CD Atlético Baleares, rival de los pericos

El CD Atlético Baleares de Segunda RFEF recibirá al RCD Espanyol. No tuvieron que jugar una prórroga, pero los de Manolo González tuvieron que sudar tinta para vencer a un Atlètic Lleida que luchó hasta el último suspiro. Kike García adelantó a los pericos desde el punto de penalti y Aldo One respondió de inmediato al aprovechar un error de Fortuño. Y fue el ex del Alavés quien transformó el 1-2 definitivo en Lleida.

Kike García se apuntó un doblete en el estreno copero ante el Atlètic Lleida / @RCDEspanyol

El Andorra se mide a la 'Cultu'

El combinado que dirige Ibai Gómez visitará a la Cultural y Deportiva Leonesa, vigesimosegundo clasificado de la Segunda División. Tras endosarle una manita al Valle de Egüés de Tercera Federación, el Andorra se enfrentará a un rival de su misma categoría, una 'Cultu' que atraviesa un momento difícil y está inmerso en posiciones de descenso.

Suerte dispar para el resto de catalanes

Tocó el Gordo en Reus y en el barrio de Sant Andreu: Reus FC Reddis y UE Sant Andreu recibirán la visita de Real Sociedad y Celta de Vigo, respectivamente. El cuadro tarraconense, que compite en Segunda RFEF, se cargó a otro club catalán - y de una división superior - el Europa, en la tanda de penaltis. Los 'quadribarrats' hicieron lo propio ante el Teruel de Primera Federación, rival de una categoría superior.

Mejor suerte tuvo un Sabadell que se verá las caras con el RC Deportivo, equipo de Segunda División, en el que sobresale por encima del resto Yeremay Hernández.

Todos los enfrentamientos de los clubes de Primera

Como parte del Grupo 1, Alavés, Osasuna y Mallorca se medirán a Club Portugalete, CD Ebro y CD Numancia de Soria, clubes de Tercera y Segunda Federación, respectivamente. Mientras que Levante, Sevilla, Elche, Getafe, Betis, Villarreal, Rayo y Valencia - correspondientes al Grupo 2 -, se verán las caras con Cieza, Extremadura, Quintanar del Rey, Navalcarnero, Torrent, Club Atlético Antoniano, Real Ávila y Cartagena.