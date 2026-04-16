La RFEF y LaLiga estrenarán la RefCam en la final de Copa del Rey... ¡y se espera también para el Clásico!

¡Novedades históricas para el fútbol español! La RFEF y LaLiga acordaron este jueves el estreno de la RefCam durante la final de la Copa del Rey que se disputará este sábado en La Cartuja. Atlético de Madrid y Real Sociedad serán los clubes encargados de protagonizar las primeras imágenes en vivo desde la perspectiva del colegiado.

Según informaron ambos organismos, por primera vez en España se emitirán vídeos y audios de una novedosa cámara que "muestra el fútbol desde la mirada del árbitro". "Esta cámara ofrece una visión inédita del juego desde la perspectiva del árbitro y permite a los aficionados vivir la emoción del fútbol con un nivel de inmersión sin precedentes en el más alto nivel profesional", explican en un comunicado.

El encargado de portar la cámara será, lógicamente, Javier Alberola Rojas, árbitro designado para pitar la gran final el próximo sábado: "Portará una cámara integrada con micrófono en su diadema, proporcionando a la señal televisiva una perspectiva más cercana, inmersiva y completamente innovadora del desarrollo del juego".

¡También en el Clásico!

La final de la Copa del Rey no será el único partido que cuente con la nueva tecnología esta temporada, sino que también estará presente en ciertos partidos de las siete jornadas restantes de LaLiga. En concreto, el Barça-Celta de la jornada 33, el Real Betis-Real Madrid de la jornada 32, el Valencia-Atlético de la jornada 34 y el Clásico entre Barça y Madrid de la jornada 35.

Jornadas con la RefCam activa Jornada 33 , FC Barcelona vs RC Celta

, FC Barcelona vs RC Celta Jornada 32 , Real Betis vs Real Madrid

, Real Betis vs Real Madrid Jornada 34 , Valencia CF vs Atlético de Madrid

, Valencia CF vs Atlético de Madrid Jornada 35, FC Barcelona vs Real Madrid

Cabe recordar que LaLiga ya probó dicha tecnología hace algo más de un mes durante varios partidos de Primera y Segunda División, como el Valencia-Alavés o el Espanyol-Real Oviedo. No obstante, en aquella ocasión no se emitieron imágenes al tratarse únicamente de una prueba técnica.

El comunicado de la RFEF

"La RefCam consiste en una cámara integrada en la diadema del árbitro, que ofrece en tiempo real la visión directa del colegiado durante el desarrollo del partido. Este punto de vista sitúa al espectador en el corazón de la acción, permitiéndole experimentar la velocidad, la presión y la proximidad de cada jugada desde una perspectiva inédita.

Además, el sistema incorpora audio, lo que contribuye a una mayor comprensión de las decisiones arbitrales y aporta un nuevo nivel de transparencia y cercanía con el aficionado, reforzando la conexión entre el juego y la audiencia.

Tecnología de vanguardia al servicio del espectáculo

Para el despliegue de esta innovación, LALIGA ha seleccionado la tecnología desarrollada por MindFly, compañía líder en soluciones de captura inmersiva en entornos deportivos. Tras un proceso exhaustivo de pruebas en competición, esta solución ha destacado por su alta calidad de imagen, estabilidad y fiabilidad en condiciones de alta movilidad.

El sistema garantiza una señal nítida y continua gracias a un avanzado modelo de conectividad con antenas distribuidas en el estadio, asegurando la correcta transmisión hacia la unidad móvil de producción. Asimismo, la cámara ofrece una excelente reproducción de color y estabilización avanzada, elementos clave para su integración en retransmisiones en directo.

Innovación para una experiencia más inmersiva.

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La incorporación de la RefCam se enmarca dentro de la estrategia de LALIGA de seguir evolucionando la forma en la que se consume el fútbol, apostando por experiencias más inmersivas, cercanas y diferenciales. Este nuevo recurso no solo enriquece la retransmisión televisiva, sino que también abre nuevas oportunidades en el ámbito digital, facilitando la generación de contenidos innovadores y highlights desde una perspectiva única: la del árbitro".