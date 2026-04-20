La respuesta de Takefusa Kubo a Ibai Llanos tras la final de Copa: "One Piece me ha dado la vida"

La Real Sociedad levantó su cuarta Copa del Rey el pasado sábado. Los donostiarras vencieron al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis, en un partido emocionante hasta el final. Tenían ante sí la oportunidad de repetir la hazaña de 2020, aquel título conquistado en una final histórica que, marcada por la pandemia del COVID-19 y no fallaron.

Según la propia web del club, la Real Sociedad conquistó su primer título copero en 1909, aunque la RFEF no lo reconoce oficialmente. En aquel momento, el equipo aún no llevaba su nombre actual y participó en el torneo bajo la denominación de Club Ciclista de San Sebastián, ya que todavía no había sido registrado como club de fútbol. En la final, disputada en Madrid, se impuso al Español de Madrid, logrando así un trofeo que, pese a figurar en su historia, no forma parte de su palmarés oficial.

Pero la final en La Cartuja fue épica. Pese a que Julián mandó el encuentro a la prórroga y posteriormente a penaltis, la Real logró vencer por 3-4 en la pena máxima. Uno de los hombres que participó en la final, aunque no fue titular, fue Kubo. El japonés entró en el minuto 89 de partido, por Sergio Gómez, y disputó toda la prórroga.

Esta temporada, ha disputado 22 partidos, con registros 2 goles y 4 asistencias, muy lejos de lo que nos tenía habituado. Ha perdido la titularidad, pero sigue siendo un jugador clave para el club. Al terminar el encuentro, atendió a Ibai Llanos, que estuvo realizando la final de Copa con Ubietoo y Darío (creadores de contenido) y Miguel Ángel Román (periodista de DAZN).

Kubo y su pasión por One Piece

La conversación dio un giro inesperado hacia el mundo del anime, en particular hacia 'One Piece'. "Soy más de manga y One Piece", no tanto de anime. Entre bromas sobre el partido, Kubo comentó que durante la temporada recurre a la obra de Eiichiro Oda para desconectar mentalmente y que la sigue con entusiasmo. Incluso hizo un paralelismo entre los futbolistas y la tripulación del 'Sombrero de Paja', destacando que cada miembro cumple su función mientras todos persiguen un mismo objetivo.

Ibai, sorprendido por la confesión, empezó a charlar junto al japonés sobre qué series son mejores en el mundo del 'anime'. "Después del fútbol es de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida. Te estás perdiendo todo un mundo", le decía Kubo a Ibai.

Si el equipo vuelve a conquistar un título, Kubo promete celebrarlo al estilo 'One Piece'. Lo que comenzó como una entrevista tras el partido terminó convirtiéndose en un cruce inesperado entre dos universos que cada vez parecen más conectados.