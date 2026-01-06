Remontada del Rayo para pasar a octavos

El Rayo Vallecano cumplió los pronósticos y, con una remontada en el segundo tiempo, se clasificó este martes para los octavos de final de la Copa del Rey al ganar 1-3 al Granada en el Nuevo Los Cármenes, en el partido que cerró los dieciseisavos del torneo tras ser aplazado en diciembre por la participación rayista en la Liga Conferencia.

A los madrileños les bastó un tanto de rebote tras un disparo del sevillano Álvaro García y otro gol de Pedro Díaz, con un gravísimo fallo del meta local Ander Astralaga, para remontar en la segunda mitad la tempranera diana de Sergio Rodelas para el Granada, mientras que en el tiempo añadido cerró el marcador un tanto en propia meta de Juan José Flores.

El Granada, que ocupa puestos de descenso en la Segunda División, salió al partido mucho más enchufado que un descentrado Rayo Vallecano y lo aprovechó para marcar el 1-0 en el minuto 9 en una gran jugada de Rodelas que culminó Pablo Sáenz, tras cazar el rechace de Dani Cárdenas.

Los visitantes tomaron el control del partido tras el gol recibido, aunque con muchos problemas para llegar a la meta rival y con varios remates poco peligrosos y que no encontraron portería.

En las postrimerías del descanso pudo ampliar su ventaja el Granada con un chut al palo de Rodelas y se acercó por fin el Rayo Vallecano con peligro con una doble ocasión, primero con un remate del debutante Carlos Martín -cedido por el Atlético de Madrid- que acabó en córner y, posteriormente, con un tiro de Álvaro García bien parado por Astralaga.

Nada más empezar la segunda mitad empataron los visitantes en una acción de fortuna, ya que el tiro lejano de Álvaro García tocó en Loïc Williams para cambiar su dirección y acabar superando a Astralaga.

El choque fue equilibrado a partir del 1-1, con un cabezazo de Carlos Martín al larguero en una buena ocasión de los vallecanos y la posterior réplica del conjunto andaluz con un testarazo de Jorge Pascual, en clara posición para marcar, a las manos de Cárdenas.

El Rayo Vallecano marcó el 1-2 a los 74 minutos con un tiro muy lejano de Pedro Díaz, que contó con la ayuda de Astralaga al cometer un fallo garrafal a la hora de intentar atrapar el balón.

En los últimos minutos, Cárdenas evitó el empate del equipo rojiblanco con una gran parada ante Pablo Sáenz, poco antes de que los madrileños finiquitaran su pase a la siguiente ronda copera con un gol en propia meta de Flores al intentar cortar una jugada individual del rumano Andrei Ratiu.