Las redes estallan tras la narración de Juan Carlos Rivero: "Es una ofensa para cualquier aficionado"

Juan Carlos Rivero es una de las voces más reconocibles del fútbol español y cuenta con una experiencia de más de 30 años en televisión y radio. Ha trabajado en medios como RTVE, Marca TV y Movistar+, narrando partidos de fútbol y otros eventos deportivos.

A lo largo de su carrera, el madrileño ha sido señalado por errores durante las narraciones que han generado que algunos espectadores cuestionen su profesionalidad. Entre los más recordados se encuentra la confusión de jugadores y posiciones durante partidos importantes, así como comentarios que muchos consideran exagerados o innecesariamente dramáticos.

El lunes, el comentarista estaba narrando el encuentro entre el Mallorca y el Sevilla disputado en Son Moix, y aunque estuvo ejemplar, en el minuto 40 tuvo un lapsus. El periodista comentó que el martes se jugaría la Copa del Rey en La1 con el Albacete-Real Madrid, cuando era el FC Barcelona el que se enfrentó al equipo manchego.

Las redes sociales volvieron a encenderse el martes tras su narración en el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el Barça. Muchos espectadores no tardaron en criticar su estilo, señalando errores y exageraciones que, según ellos, empañan la retransmisión de un encuentro tan importante.

Varios usuarios de la red social X (antes Twitter) lo acusaron de no ser imparcial durante la narración del partido. Señalaron que, mientras en partidos pasados, como contra el Real Madrid, se había quedado bloqueado al narrar goles del equipo rival, esta vez frente al Barça estuvo muy atento y cantó el gol del Albacete en el minuto 87 con mucha alegría.

"De esta manera vergonzosa narró Juan Carlos Rivero el histórico gol del Albacete al Real Madrid. Hoy casi se cae del taburete celebrando el que le ha metido al Barça", "Es una ofensa para cualquier aficionado que no sea del Real Madrid", "Hoy no se ha quedado bloqueado, hoy ha cantado con ganas el gol del Albacete" o "Narra como un absoluto 'hooligan' del Real Madrid", entre otros muchos comentarios.

Otras personas coincidían en que durante años, Rivero ha sido un gran narrador, pero hace años que "escucharle es más un lastre que una ayuda al entretenimiento".

Noticias relacionadas

Muchos comentarios fueron incluso más duros. Algunos afirmaban que ver fútbol en La1 se ha vuelto "insoportable" y que todos coinciden en un mismo motivo: sus narraciones. "Y estamos en año de Mundial. Desolador", comentaban algunos usuarios.