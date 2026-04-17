La Real Sociedad vuelve a soñar con la Copa ante el Atlético: "Estamos preparados para una final muy especial"

A poco más de 24 horas para la gran final de la Copa del Rey en La Cartuja, la Real Sociedad ya respira ambiente de partido histórico. El conjunto donostiarra, que no disputaba una final desde 2021, afronta el duelo ante el Atlético de Madrid con un matiz emocional muy distinto: esta vez sí contará con el respaldo de su afición en las gradas, algo que no pudo vivir cuando levantó el título en plena pandemia.

En la rueda de prensa previa, Pellegrino Matarazzo puso en valor ese factor diferencial. "Es increíble el apoyo que sentimos en la ciudad y en cada lugar al que hemos ido en este viaje. Tenemos muchas ganas de ver a nuestra afición y de poder devolverles todo ese cariño", señaló el técnico, visiblemente ilusionado ante la que será su primera final como entrenador. "Estamos preparados. Es un partido muy especial y estoy contento y emocionado, pero también tranquilo", añadió.

El técnico estadounidense, que llegó en diciembre y, desde entonces, ha cambiado la dinámica del equipo, insistió en la importancia de gestionar el componente emocional de una cita de este calibre. "Debemos asegurarnos de que todos tengan la tensión óptima. Demasiada puede ser perjudicial. Hay que soltarla y centrarse en hacer bien las cosas", explicó. En lo futbolístico, espera "un partido intenso, con dos equipos en un gran momento", en el que la Real deberá competir con personalidad.

Matarazzo evitó dar pistas sobre el once, aunque confirmó que ya tiene decidida la portería y dejó abierta la puerta a varias piezas. Sobre Take Kubo, reconoció que "puede tener minutos", aunque condicionado por su estado físico, mientras que valoró el peso de futbolistas como Oyarzabal o Gorrotxategi: "Mikel puede ser determinante, pero no es el único. Tenemos varias opciones importantes".

El técnico 'txuri-urdin' también mostró respeto absoluto hacia el Atlético de Madrid y el trabajo del Cholo Simeone. "Tienen un estilo muy claro y su trayectoria en los últimos años ha sido excepcional", apuntó, consciente de la exigencia del rival en una final que prevé muy disputada.

El capitán donostiarra Mikel Oyarzabal también compareció ante los medios y fue el encargado de poner voz al sentimiento del vestuario. Autor del gol que dio el título en 2021, el delantero reconoció que esta final tiene un significado especial. "Puede ser el partido más importante de mi carrera en la Real", confesó. "Aquella vez no pudimos disfrutarlo con nuestra gente y ahora sí. Queremos que la afición disfrute, que aproveche el día, porque oportunidades como esta hay pocas".

El internacional español también quiso destacar el impacto de Matarazzo desde su llegada. "Le debemos mucho a 'Rino'. Ha cambiado muchas cosas, aunque también hay que acordarse de todos los técnicos que nos han traído hasta aquí", señaló.

Con la ilusión desbordada y el recuerdo aún reciente de la última conquista copera, la Real Sociedad afronta una nueva oportunidad de hacer historia. Esta vez, con el apoyo incondicional de los más de 25.000 aficionados que estarán presentes en La Cartuja.