La Real de Ansotegi, a escena en Elda

La Real echó el volantazo. Sergio Francisco fue destituido tras caer ante el Girona en Anoeta justo en la semana en la que los ‘txuri urdin’ se miden al Eldense (21.00h) por los dieciseisavos de la Copa del Rey. Por tanto, a Elda viajará Jon Ansotegi como entrenador interino, un mítico exfutbolista de la entidad (más de 200 partidos) y que acumula experiencia en el Sanse esta temporada, además de haber sido ayudante de Imanol.

Es el principal condimento de la fase copera que da inicio este martes. A la misma hora, el Valencia de Carlos Corberán se enfrenta al Sporting en Gijón, buscando sacudirse de la caída en liga ante el Atlético de Madrid contra un rival que pelea por los playoffs de ascenso en la Hypermotion.

“Sabemos de la exigencia en un campo histórico, el más antiguo a nivel español. Va a ser un partido intenso y exigente. La Copa es una competición donde históricamente el Valencia CF ha sido protagonista. En este partido si pierdes te eliminan y queremos seguir”, expresó Corberán, entrenador che, en rueda de prensa.

Jan Virgili, estrella con el Mallorca / Mallorca

El Mallorca, por su parte, viaja a primera hora (19.00h) a A Coruña para enfrentarse al Dépor. Los bermellones están apoyados en el buen rendimiento de Jan Virgili, su gran apuesta del verano, y clave en victorias como la del sábado ante el Elche por 3-1. Justamente, los ilicitanos tendrán también su cita en la jornada de h

oy, midiéndose a la misma hora (19.00h) al Eibar en Ipurua.

JORNADA COMPLETA