La Real se abona a los penaltis y ya está en cuartos

La Real Sociedad consiguió una agónica clasificación a los cuartos de final de la Copa del Rey, superando por los penaltis a Osasuna en Anoeta tras igualar 2-2 en los 120' de partido y prórroga. Unai Marrero le detuvo el cobro definitivo a Catena, lo que le sirve a los txuri urdin para seguir avanzando en la cita copera.

Puso rápido movimiento en el marcador el equipo rojillo, todo cuando apenas transitaban 4' de partido. Jon Moncayola se apuntó un acrobático remate que hizo insuficiente la mejor estirada de Marrero, titular copero por delante de Remiro.

Y la suerte no acompañó a los donostiarras minutos más tarde: Moncayola lanzó un corner que se envenenó y Mikel Oyarzabal, en su intento por despejar, terminó plantándola en la puerta de Marrero para el 0-2.

Locura en el final de partido

Movió entonces el banquillo Matarazzo buscando un cambio en la dinámica del equipo. Guedes y Turrientes entraron al campo y, en las botas de este último, la Real logró acortar distancias: un gran remate de media distancia de Beñat se coló en la portería de Aitor Fernández.

Espoleados tras el gran gol, los txuri urdin se volcaron sobre la portería de Aitor buscando el gran premio. Lo encontró Igor Zubeldia tras una serie de rebotes en el área, cazando la pelota y sembrando un derechazo que entró con 'suspense' tras rebotar en el poste izquierdo. El 2-2, sobre los 90', obligaba todo a ir a la prórroga.

La media hora de prórroga pudo decantarse para el lado de la Real, pero el penalti por manos de Galán fue salvado por Aitor, quien detuvo el cobro de Oyarzabal. Justamente, esa paridad tuvo que resolverse, entonces, con cobros desde los once pasos.

Oyarzabal tuvo revancha y marcó su penalti, igual que Guedes, Soler y Sergi Gómez por la Real; Budimir, Torró y Galán hicieron lo propio por el visitante. Zakharyan y Moncayola fallaron, lo que dejaba en las botas de Catena la responsabilidad definitiva. Pero Marrero adivinó su remate y, con él, de su mano la Real está en los cuartos.