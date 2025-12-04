El Rayo, salvado por la campana en Ávila

El Rayo Vallecano sigue vivo por los pelos en la Copa del Rey. Los de Íñigo Pérez tuvieron que marcar dos goles 'in-extremis' para sellar su pase a la siguiente ronda, cuando todo hacía indicar que el Real Ávila iba a dar una de las grandes sorpresas de la semana. A tres minutos estuvieron de la gloria, pero un gol de Isi acabó con el sueño local de llevarse el duelo en los primeros 90 minutos.

El Real Ávila jugó a un gran nivel desde el inicio e incluso tuvo la oportunidad de colocarse por delante en el marcador. Un cabezazo de Diego Lorenzo fue directo al larguero y antes Runy voleó un balón que se fue rozando el palo de Cárdenas. El conjunto rayista, por su parte, marcó un gol a la media hora de juego, tras un rechace aprovechado de Camello, pero fue anulado por el asistente.

Antes del descanso, volvió a salvarse el Rayo. Balliu evitó el tanto de Runy, despejando el balón por encima del larguero. Los jugadores se fueron al túnel de vestuarios con la sensación de que el Primera parecía el conjunto local. Tres ocasiones claras tuvieron en los primeros 45 minutos, pero ninguna de ellas pudo ser materializada.

Sin tiempo para remordimientos, los locales siguieron insistiendo y encontraron el premio en el minuto 50. En un saque de espina, Carlos Pascual remató cerca de la portería para, esta vez sí, poner el primer gol del partido. El jugador pidió perdón por su pasado rayista, a pesar de la importancia del tanto. Desde el gol, el peligro lo llevaron los visitantes y el Real Ávila se encerró.

Isi forzó la prórroga en el 94

No fue hasta el minuto 94 cuando la estrella del Rayo, Isi Palazón, sacó su magia para empatar el partido con un remate a media vuelta. Un varapalo muy duro para el público del Adolfo Suárez, que ya veía a su equipo en la siguiente ronda contra un grande. Tocaba la prórroga y las fuerzas flaqueaban.

Aun así, los últimos 30 minutos destacaron por la igualdad en el campo. Ningún equipo quería arriesgar en exceso, aunque el Rayo buscó la victoria cuando en el estadio ya se palpaban los nervios de los penaltis. No pudieron ni saborear esa sensación, ya que Álvaro García con un cabezazo dio la victoria a los de Íñigo Pérez en el 119. Con este triunfo, estarán en tercera ronda, mientras los locales deberán esperar su oportunidad otro año.