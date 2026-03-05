Rajada de Iñaki Williams por el penalti: "O se pitan todos los agarrones o ninguno"

El Athletic Club de Bilbao perdió la oportunidad de plantarse en otra final de la Copa del Rey tras caer en las semifinales ante la Real Sociedad. El equipo que dirige Ernesto Valverde, que ya llegaba con un tanto de desventaja, también cayó por la mínima en el encuentro de vuelta en Anoeta.

En un encuentro muy igualado, todo se decidió en los minutos finales con un penalti muy polémico. Tras revisar la jugada en el monitor del VAR, el colegiado del encuentro, Soto Grado, castigó un agarrón sobre Yangel Herrera como pena máxima. Oyarzabal no dudó y lo transformó para sellar definitivamente el billete para la final.

En ese sentido, el capitán del Athletic Club, Iñaki Williams, expresó su decepción tras la eliminación de su equipo en las semifinales de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad y puso en duda el penalti que decidió la eliminatoria: "o se pitan todos los agarrones o ninguno".

El delantero rojiblanco realizó estas declaraciones al término del encuentro disputado en Anoeta, donde el conjunto vizcaíno cayó por 1-0 en el partido de vuelta, resultado que certificó su adiós al torneo. "Ahora toca tragar", admitió Iñaki Williams, visiblemente afectado, al referirse también a la acción que derivó en el penalti señalado sobre el venezolano Yangel Herrera.

Según el capitán del Athletic, "este tipo de agarrones" se producen en "todos los partidos y en todas las áreas", por lo que, a su juicio, deberían "pitar todos o ninguno". Pese a todo, Williams reconoció que es "muy difícil sacar hoy conclusiones" tras una derrota que pone fin al recorrido copero del equipo dirigido por Ernesto Valverde y que frustra su aspiración de disputar la final en Sevilla.

La postura de Valverde

Tampoco vio nada clara la acción Ernesto Valverde, técnico del Athletic. Tras el partido, indicó que no sabía lo que estaban revisando porque no lo había visto, pero en definitiva, “no ha sido clamoroso y ha salido de la nada”. A pesar de ello, el Athletic tuvo un par de ocasiones claras al final del partido porque son “un equipo que lo da todo hasta el final”.

“A lo largo de mi vida he perdido muchas más cosas de las que he ganado. Lógicamente, no estoy para tirar cohetes, pero hay que aceptar lo que viene sabiendo que te has podido equivocar. Los torneos los empiezan un montón de equipos, y solo gana uno”, finalizó.