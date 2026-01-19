Así quedan los cruces de la Copa del Rey 2025-26 en cuartos: todos los emparejamientos y rivales de Barcelona y Atlético

La Copa del Rey 2025/26 ya tiene todo listo para dar paso a los cuartos de final, la quinta ronda de la competición. Tras celebrarse el sorteo de esta fase, los ocho equipos que permanecen en la lucha conocen ahora a sus próximos rivales en el torneo del K.O., en una ronda que promete emociones intensas y partidos de mucho nivel.

Entre la nómina de participantes en los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26 solo quedan clubes de las dos primeras categorías: siete de Primera División y uno de Segunda. Los equipos más 'humildes' ya no tienen representación, tras quedar eliminados en la tercera ronda de la presente edición, dejando paso a un torneo cada vez más concentrado en la élite del fútbol español.

Sin lugar a dudas, el gran ausente del sorteo fue el Real Madrid. El equipo blanco quedó eliminado en los octavos de final a manos del Albacete, conjunto de Segunda División, en el debut de Álvaro Arbeloa en el banquillo madridista. Los blancos se vieron sorprendidos por un rival con más energía y determinación, mientras que Jefté se convirtió en el verdugo del Madrid al firmar un doblete que selló la eliminación del gigante de LaLiga.

Esta vez, el sorteo no estaba dirigido y podía enfrentar a cualquier rival contra otro sin restricciones. En ese contexto, el FC Barcelona, vigente campeón de la competición, quedó emparejado con el Albacete, mientras que el Atlético de Madrid, otro de los grandes del fútbol español, se enfrentará al Betis en los cuartos de final de la Copa del Rey.

En SPORT, puedes consultar todos los emparejamientos que dan forma a los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26:

Todos los partidos de los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26

Albacete Balompié - FC Barcelona

Deportivo Alavés - Real Sociedad

Valencia CF - Athletic Club de Bilbao

Betis - Atlético de Madrid

Los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26 arrancarán el próximo martes 3 de febrero y se extenderán hasta el jueves 5. La fecha y hora exacta de cada uno de los 4 partidos que componen la eliminatoria todavía se desconoce.

Tal como viene sucediendo en anteriores ediciones, los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26, así como el resto de eliminatorias a excepción de semifinales, se disputarán a partido único. El club de menor categoría ejercerá siempre como local y, en caso de coincidencia de categoría, ejercerá como local el equipo cuya bola haya sido extraída antes en el sorteo.