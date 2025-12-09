Así quedan los cruces de la Copa del Rey 2025-26: todos los emparejamientos de dieciseisavos

Los dieciseisavos de final de la Copa ya han tomado forma. Durante la mañana de este martes, el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas acogió el sorteo de esta ronda para los 32 equipos supervivientes en la competición del KO.

Estos encuentros se disputarán entre el 16 y el 18 de diciembre, con el horario concreto todavía pendiente de asignar. Eso sí, habrá una excepción en el calendario con el Rayo Vallecano para no coincidir con su correspondiente encuentro de la Conference League. Por ello, su partido de Copa se disputará el 6 de enero en Los Cármenes contra el Granada.

Los 'supercocos'

Es la primera vez que entran en juego el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club, los cuatro equipos que disputarán la Supercopa en enero y cuyo rival proviene de las categorías más modestas. Siempre los equipos de menor división actuarán como locales en una eliminatoria a partido único.

El Barça se enfrentará al Guadalajara, equipo de Primera RFEF, que ha llegado hasta esta ronda después de eliminar al Cacereño (2-1) y Ceuta (1-0). El Real Madrid, por su parte, jugará contra el Talavera de la Reina, que dejó por el camino al Rayo Majadahonda (1-4) y al Málaga (2-1).

El Atlético Baleares será el rival del Atlético de Madrid; mientras que el Athletic Club viajará hasta territorio gallego para medirse al Ourense, único representante de la Copa Federación. Los otros dos equipos de Primera RFEF son el Real Murcia y el Eldense, que recibirán al Betis y a la Real Sociedad, respectivamente.

El resto de equipos de Primera División se verá las caras contra clubes de Segunda División, mientras que en estos dieciseisavos de final habrá un único enfrentamiento entre dos equipos de la máxima categoría del fútbol español: Deportivo Alavés - Sevilla.

Así pues, así quedan los emparejamientos de dieciseisavos de final de la Copa 2025/26: