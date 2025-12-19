Privilegio inédito para los Supercopa: Barça, Madrid, Atlético y Athletic, beneficiados

La Copa del Rey volvió a recordarnos por qué se le conoce popularmente como la competición del KO. Los dieciseisavos de final se convirtieron en una trampa mortal para varios clubes de Primera División, incapaces de imponer su jerarquía ante rivales sin complejos pese a su inferioridad de categoría, recursos o talento. Pero que no tenían nada que perder.

Una vez más, la Copa no defraudó: gigantes caídos, remontadas épicas y noches para el recuerdo. Casi la mitad de los clubes de la máxima categoría del fútbol español dijeron adiós a las primeras de cambio, víctimas de la ambición y rebeldía de los más modestos y de una competición que no entiende de escudos o historia, sino de fe.

Está claro que la Copa no admite relajaciones. La intensidad, el ritmo y la osadía propias de los más modestos cogieron desprevenidos a los, a priori, favoritos al trofeo, incapaces de adaptarse a escenarios hostiles. Cada ronda exige compromiso absoluto y respeto por una competición que nos dejó una de las mayores escabechinas de equipos de Primera División desde que la Copa adoptó el formato de partido único en la temporada 2019/20.

Nueve clubes de la máxima categoría del fútbol español están eliminados: Real Oviedo, Girona, Espanyol, Mallorca, Levante, Villarreal, Celta de Vigo, Sevilla y Getafe. El cuadro carbayón cayó en Primera Ronda ante el Ourense y los catalanes se despidieron en Segunda Ronda a manos de, precisamente, el Ourense, y el Atlético Baleares, respectivamente.

Queda por disputar su eliminatoria un Rayo Vallecano que tenía compromiso de Conference League y se medirá al Granada el próximo 6 de enero.

Escabechina de los Primera Eliminados (9) Real Oviedo

Girona

RCD Espanyol

RCD Mallorca

Levante UD

Villarreal

Celta de Vigo

Sevilla

Getafe Clasificados (10) Elche

Real Sociedad

Valencia

FC Barcelona

Atlético de Madrid

Osasuna

Real Madrid

Deportivo Alavés

Athletic Club

Real Betis *El Rayo Vallecano disputó la última jornada de la Fase liga de la Conference League el jueves y se mide el 6 de enero al Granada.

Precedente de la 20/21

No se recordaba un descalabro de estas magnitudes desde la campaña 2020/21, donde la mitad cayó antes de alcanzar los octavos de final: Celta, Getafe, Atlético, Huesca, Mallorca, Alavés, Cádiz, Elche, Eibar y Real Madrid. Se acordarán del Alcoyano, con José Juan como protagonista, verdugo del cuadro madridista.

Si el conjunto franjirroyo cae eliminado en el Nuevo Los Cármenes, serán 10 los clubes de Primera División que no llegan al sorteo de octavos, igualando, así, la temporada con más sorpresas, la 20/21. En la primera campaña con partido único (19/20), un total de cinco equipos de Primera no alcanzaron los octavos.

El Alcoyano tiró de ilusión para dar la sorpresa y eliminar al Madrid / EFE

En las 2022/23 y 2024/25 fueron ocho los equipos de Primera que se despidieron antes de octavos. Mientras que las ediciones con menos sorpresas fueron la de 21/22, con siete clubes KO, y la de 23/24, con cuatro.

El matagigantes murió en la orilla

Un voleón de Mikel Jauregizar puso fin al honorable camino del Ourense en la Copa. Un final digno para un equipo de Segunda Federación que se ganó merecidamente la etiqueta de matagigantes tras cargarse a Real Oviedo y Girona. Los de Dani Llácer claudicaron en la prórroga ante un Athletic Club al que le plantaron cara de principio a fin.

El único representante de Segunda RFEF se despidió de la competición del KO con la cabeza bien alta. Su heroicidad será siempre recordada, como la de un Atlético Baleares que eliminó al Espanyol en Segunda Ronda y puso en serios apuros al Atlético de Madrid, marcando dos goles en el tramo final para situar un interesante 2-3 en el luminoso.

Vallejo forzó la prórroga en el Carlos Belmonte y anotó el penalti decisivo para batir al Celta, el Racing - líder de Segunda - se cargó a un Villarreal de Champions, el colista de LaLiga Hypermotion - la Cultu - venció por la mínima al Levante, y el Burgos ganó con autoridad al Getafe de José Bordalás. El Alavés se llevó el único duelo de Primeras ante el Sevilla con un tanto de Carlos Vicente.

Trato de favor

El próximo 7 de enero de 2026 se vivirá un sorteo inédito en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Y es que, por primera vez desde que se instauró eel nuevo formato, en la ronda de octavos se mantiene el requisito de un bombo exclusivo para los equipos que participan en la Supercopa de España.

Los bombos del sorteo de octavos de la Copa del Rey Bombo A (Supercopa): FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club.

Bombo B (Primera División): Elche, Real Sociedad, Valencia, Betis, Osasuna y Alavés.

Bombo C (Segunda División): Deportivo, Cultural Leonesa, Racing, Burgos y Albacete. *El Granada-Rayo Vallecano se disputa el 6 de enero

Es decir, que FC Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic se enfrentarán sí o sí a rivales de inferior categoría. Les tocará, pues, un equipo de Segunda División: Deportivo, Cultural Leonesa, Racing, Burgos o Albacete. O Granada, en caso de eliminar al Rayo.

Una novedad que allana el camino de los cuatro participantes de la Supercopa y descarta un clásico o un derbi a estas alturas de la película. Así, si superan sus respectivos compromisos, podrían llegar a las semifinales habiendo tenido que enfrentarse únicamente a un equipo de Primera.