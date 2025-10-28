Primera ronda de la Copa del Rey 2025/26: partidos hoy, horarios y dónde ver por TV y en directo

La Copa del Rey 2025/26 abre el telón hoy martes 28 de octubre con la de los primeros partidos de la ronda inaugural. Te contamos qué equipos juegan hoy, a qué hora empiezan los encuentros y dónde ver toda la jornada por TV, online y en directo desde España, además de las opciones gratis y en abierto.

La primera ronda de la Copa del Rey 2025/26 arranca este martes 28 de octubre y se extenderá hasta el jueves 30. Esta jornada inaugural está compuesta por 112 de los 116 participantes, ya que los equipos que disputan la Supercopa de España están exentos de disputar las dos primeras rondas.

El primer día de competición en el torneo del K.O. contará con Girona, Oviedo, Getafe, Valencia, Real Sociedad y Sevilla como representantes de Primera División. Siguiendo el formato de la competición, estos se enfrentarán a los equipos de menor categoría siguiendo criterios de proximidad geográfica.

¿Qué partidos de Copa del Rey se juegan hoy martes 28 de octubre?

Atlético Tordesillas – Burgos: 19:00 horas (CET)

Constancia – Girona: 19:00 horas (CET)

Ourense CF – Oviedo: 19:00 horas (CET)

Langreo – Racing Ferrol: 19:30 horas (CET)

SD Logroñés – Racing: 19:30 horas (CET)

UCAM – Cádiz: 19:30 horas (CET)

Deportivo Guadalajara – Cacereño: 20:00 horas (CET)

Inter de Valdemoro – Getafe: 20:00 horas (CET)

Maracena – Valencia: 20:00 horas (CET)

Majadahonda – Talavera: 20:00 horas (CET)

Roda – Granada: 20:00 horas (CET)

Tropezón – Cultural Leonesa: 20:00 horas (CET)

UD San Fernando – Albacete: 20:00 horas (CET)

Alcalá – Tenerife: 20:30 horas (CET)

Utebo – Huesca: 20:30 horas (CET)

CD Extremadura – Las Palmas: 21:00 horas (CET)

Negreira – R. Sociedad: 21:00 horas (CET)

Toledo – Sevilla: 21:00 horas (CET)

¿Qué partidos de Copa se pueden ver gratis y en abierto hoy?

Cada jornada de la Copa del Rey constará de una serie de partidos que se podrán ver en abierto, ya sea en canales nacionales o autonómicos. Estos son los partidos que se podrán ver gratis hoy martes 28 de octubre:

Langreo – Racing Ferrol: TVG2 (Galicia)

Utebo – Huesca: Aragón TV

Toledo – Sevilla: Teledeporte / RTVE Play / Esport3 (Catalunya)

¿Dónde ver por TV y online los partidos de Copa del Rey hoy?

Atlético Tordesillas – Burgos: Movistar+

Constancia – Girona: Movistar+

Ourense CF – Oviedo: Movistar+

Langreo – Racing Ferrol: TVG2 (Galicia)

SD Logroñés – Racing: Movistar+

UCAM – Cádiz: Movistar+

Deportivo Guadalajara – Cacereño: Movistar+

Inter de Valdemoro – Getafe: Movistar+

Maracena – Valencia: Movistar+

Majadahonda – Talavera: Movistar+

Roda – Granada: Movistar+

Tropezón – Cultural Leonesa: Movistar+

UD San Fernando – Albacete: Movistar+

Alcalá – Tenerife: Movistar+

Utebo – Huesca: Aragón TV

CD Extremadura – Las Palmas: Movistar+

Negreira – R. Sociedad: Movistar+

Toledo – Sevilla: Teledeporte / RTVE Play / Esport3 (Cataluña)

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en las diferentes rondas de la Copa del Rey 2025/26 a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas de los principales partidos, las declaraciones de los protagonistas y el mejor resumen de la jornada.