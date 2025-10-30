Los Primera no fallan en una Copa sin mucha sorpresa (por ahora)

Si el miércoles fue un día tranquilo para los equipos de Primera en la Copa del Rey, el jueves -con menos representantes de la categoría de oro del fútbol español- transcurrió con la misma serenidad. Levante, Celta de Vigo, Alavés, Espanyol y Real Betis avanzaron en sus respectivas eliminatorias y cumplieron con el trámite copero, aunque algunos sufrieron más de lo previsto.

El primero en sellar su billete fue el Levante, que se impuso por 3-4 al Orihuela, conjunto de Segunda Federación, en un encuentro vibrante. Pese a adelantarse 0-2 en apenas doce minutos, el cuadro 'granota' acabó resolviendo la eliminatoria en el 90+2’ gracias a un tanto de Espi, autor también del 1-3.

El Celta de Vigo también hizo valer su superioridad y se deshizo del Puerto de Vega, equipo de la primera categoría asturiana (equivalente a una sexta división nacional), con un 0-2 más trabajado de lo esperado. Los celestes no lograron abrir el marcador hasta la segunda mitad. Por su parte, el Andorra (segunda división) no dio opción al CD Valle de Egués (Tercera RFEF) y goleó por 1-5, demostrando su diferencia de nivel.

El que no pudo superar la eliminatoria fue el Nàstic de Tarragona (Primera RFEF), eliminado tras caer 2-0 ante el Atlético Baleares (Segunda RFEF). En el choque entre el Real Ávila (Segunda RFEF) y el Real Avilés (Primera RFEF), el triunfo volvió a ser para el equipo de menor categoría, que se impuso tras una prórroga resuelta en el minuto 108’ tras un 0-0 en el tiempo reglamentario. La nota positiva para la Primera RFEF la puso la Ponferradina, que sí cumplió y derrotó por 1-3 a la UD Logroñés (Segunda RFEF).

Sorpresa en Lebrija: el Antoniano se carga al Castellón

En el turno de las 21:00 horas, el Atlético Antoniano (Segunda RFEF) dio la sorpresa y se cargó al CD Castellón (segunda división) con un gol en el 82' que desató la locura en el Municipal de Lebrija. Mientras tanto, el Espanyol sufrió más de la cuenta para imponerse al Atlètic Lleida (Segunda RFEF), dejando una imagen gris que solo logró maquillar el veterano Kike García, autor de un doblete decisivo (1-2).

SIN PALABRAS pic.twitter.com/dF7VFCXaw1 — Club Atlético Antoniano Grupo Velázquez (@CAAntoniano) October 30, 2025

Mucho más plácido fue el trámite para el Real Betis, que no tuvo piedad del modesto Palma del Río -equipo en el que milita Sergio León y participante de la División de Honor andaluza, equivalente a la sexta división nacional—, goleándolo por un contundente 1-7. En el otro duelo andaluz, entre el CD Estepona (Segunda RFEF) y el CF Málaga (Segunda División), el triunfo también fue para el conjunto de mayor categoría, aunque por un ajustado 1-3.

Por su parte, el Real Murcia y el Antequera, ambos de Primera RFEF, firmaron un duelo muy equilibrado. Solo los penaltis, tras los que salió vencedor el Real Murcia, rompieron el 1-1 del tiempo reglamentario.

Finalmente, el Deportivo de la Coruña (Segunda División) cumplió sin sobresaltos y se impuso con autoridad al Sámano (Segunda RFEF) por un sólido 1-5.