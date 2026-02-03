COPA DEL REY
Maldini desvela qué equipos pasarán a las semifinales de la Copa del Rey
El comentarista de Movistar+ ha analizado las eliminatorias del torneo del KO
El FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Valencia, Real Betis, Real Sociedad, Deportivo Alavés y Albacete tienen el mismo objetivo: ganar la Copa del Rey. Esta noche arrancan los cuartos de final con el duelo entre el Albacete y el Barça. El conjunto manchego intentará repetir la gesta tras eliminar al Real Madrid en octavos.
Las eliminatorias están en boca de todos, y una de las personas que se ha mojado de lleno es Julio Maldonado, más conocido como Maldini, quien ha analizado las eliminatorias a través de su canal de YouTube.
Respecto al partido que disputará el Barça en el Carlos Belmonte, Maldini ha sido claro: "El Barça está muy bien... y la Copa se la ha puesto bien, ya que tiene la posibilidad de estar en semifinales después de eliminar al Guadalajara, Racing de Santander y Albacete". Además, ha señalado que en semifinales la cosa ya cambia, debido a que es a doble partido: "Es muy difícil que pierda una semifinal el Barça".
La predicción de Maldini es la siguiente: "Le voy a dar, para llegar a semifinales, un 15% al Albacete y un 85% al Barça". Al instante, ha reconocido que "sé que es poco, pero, obviamente, hablamos del mejor equipo de España, el Barça".
Sobre el partido entre el Valencia y Athletic Club, el analista de Movistar+ ha recordado que el conjunto vasco no está pasando por su mejor momento de forma, pero tiene claro que "no va a tirar la Copa del Rey". Sin embargo, confía que pasa el equipo de Carlos Corberán: "60% al Valencia y 40% al Athletic Club".
Uno de los equipos que más le está sorprendiendo es la Real Sociedad, especialmente desde la llegada de Pellegrino Matarazzo al banquillo. Enfrente tendrá a un Alavés que llega en clara dinámica ascendente tras imponerse al Espanyol y al Real Betis, además de contar con el factor campo.
Pese a las dudas iniciales, Maldini ha pronosticado un 60 % de opciones para la Real Sociedad como favorita de la eliminatoria, frente al 40 % del Alavés.
El último partido será el Betis contra el Atlético de Madrid. Maldini ha reconocido que el equipo de Cholo Simeone no atraviesa su mejor momento, tras la debacle en la Champions League y el tropiezo frente al Levante. En cambio, el Betis llega en una situación mucho más favorable.
"El Betis puede dejar fuera al Atlético de Madrid en esta eliminatoria. Me la voy a jugar, porque es una eliminatoria muy difícil de pronosticar: 55% Real Betis Balompié, 45% Atlético de Madrid", ha asegurado en su canal de YouTube.
