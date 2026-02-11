La predicción de Maldini para la Copa del Rey: "El Atlético de Madrid tiene armas para complicarle de verdad al Barça"

El próximo jueves, el FC Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid en la semifinal de ida de la Copa del Rey en el Estadio Metropolitano. En su último vídeo, Maldini destacó la racha del equipo azulgrana.

"El Barça llega con un montón de victorias consecutivas, de hecho, desde que perdió ante el Chelsea, lo ha ganado todo. El equipo tiene, otra vez a un Lamine Yamal en forma, a Dani Olmo muy recuperado, a Fermín muy recuperado, a Frenkie de Jong que jugará", comentó.

El partido será clave para definir el camino hacia la final en Sevilla, aunque según el periodista, "es imposible no dar al Barça favorito para clasificarse para la final". No obstante, cree que el Atlético de Madrid "tiene armas para complicarle de verdad", aunque detalló que "una cosa es complicarle de verdad y otra cosa es eliminarle, evidentemente".

En ataque, el club catalán cuenta con alternativas de calidad, y Maldini tiene claro que Ferran Torres jugará el partido: "Creo que jugará para ser más agresivo en la salida para el equipo en la presión alta". Además, alabó la calidad de Rashford como un recurso ofensivo destacado.

Respecto a las probabilidades de clasificación, el comunicador fue contundente: "Para ser finalista de la Copa del Rey, le voy a dar un 30% al Atlético de Madrid, que está bien, y un 70% al Barça. Es decir, de estas salidas, exactamente en este contexto tal cual, el Atleti pasaría 3 y el Barça pasaría 7. Eso no quiere decir que el Atleti no tenga opciones. Le doy bastantes".

El FC Barcelona se perfila como favorito para llegar a la final, y Maldini lo tiene claro: "El Barça está a un nivel altísimo prácticamente en todas las líneas. El Barça, sin Pedri, que para mí es el jugador más importante del equipo, ha ganado todos los partidos, así que fijaos como está manejando la plantilla Flick".