Partidos de fútbol de hoy, miércoles 17 de diciembre: horario, canal y dónde ver por TV

Como cada semana desde que comenzó la temporada, el fútbol internacional nos trae decenas de enfrentamientos llamativos que ningún fanático del deporte se puede perder, incluyendo una gran selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, miércoles 17 de diciembre.

De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los del PSG - Flamengo por parte de la Copa Intercontinental, Manchester City - Brentford por la Premier League y Talavera - Real Madrid por la Copa del Rey, aunque no son las únicas citas de gran interés.

Partidos de fútbol hoy miércoles 17 de diciembre

PSG - Flamengo tendrá lugar a las 18:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Manchester City - Brentford, a las 20:30 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Deportivo Alavés - Sevilla, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+.

Talavera - Real Madrid, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+, TVE La 1, RTVE Play y fuboTV España.

Newcastle - Fulham, a las 21:15 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.