FÚTBOL
Partidos de fútbol de hoy, jueves 4 de diciembre: horario, canal y dónde ver por TV
Este jueves 4 de diciembre se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como el Manchester United - West Ham, Lazio - Milan y Cruzeiro - Botafogo
Como cada semana desde que comenzó la temporada, el fútbol internacional nos trae decenas de enfrentamientos llamativos que ningún fanático del deporte se puede perder, incluyendo una gran selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, jueves 4 de diciembre.
De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los del Manchester United - West Ham por parte de la Premier League, Cruzeiro - Botafogo por el Brasileirão y Lazio - Milan por la Copa de Italia, aunque no son las únicas citas de gran interés.
Partidos de fútbol hoy jueves 4 de diciembre
Bologna - Parma tendrá lugar a las 18:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Leganés - Albacete, a las 19:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de CMM TV.
Manchester United - West Ham, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Lazio - Milan, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Cruzeiro - Botafogo, a las 23:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Vamos.
