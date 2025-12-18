FÚTBOL
Partidos de fútbol de hoy, jueves 18 de diciembre: horario, canal y dónde ver por TV
Este jueves 18 de diciembre se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como el Napoli - Milan, Rayo Vallecano - Drita y Real Murcia - Betis
Como cada semana desde que comenzó la temporada, el fútbol internacional nos trae decenas de enfrentamientos llamativos que ningún fanático del deporte se puede perder, incluyendo una gran selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, jueves 18 de diciembre.
De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los del Napoli - Milan por parte de la Supercopa de Italia, Rayo Vallecano - Drita por la Conference League y Real Murcia - Betis por la Copa del Rey, aunque no son las únicas citas de gran interés.
Partidos de fútbol hoy jueves 18 de diciembre
Ourense - Athletic Club tendrá lugar a las 19:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar LaLiga TV.
Napoli - Milan, a las 20:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Rayo Vallecano - Drita, a las 21:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.
Real Murcia - Betis, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+.
Lausanne Sport - Fiorentina, a las 21:15 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.
