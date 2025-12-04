¿Qué partidos de Copa del Rey se juegan hoy 4 de diciembre? Horarios, equipos y dónde ver la segunda ronda por TV y en directo

La Copa del Rey 2025/26 sigue su curso hoy jueves 4 de diciembre con la disputa de los últimos partidos de la segunda ronda. Te contamos qué equipos juegan hoy, a qué hora empiezan los encuentros y dónde ver toda la jornada por TV, online y en directo desde España, además de las opciones gratis y en abierto.

La segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26 arrancó el martes 2 de diciembre y finaliza este jueves 4. Esta fase está compuesta por 56 de los 60 participantes todavía en pie, ya que los equipos que disputan la Supercopa de España no se incorporan a la competición hasta la tercera ronda.

Tras los dos primeros días de competición de la segunda ronda del torneo del 'KO', este último día será turno para Espanyol, Rayo Vallecano, Valencia, Sevilla y Celta de Vigo como representantes de Primera División. Siguiendo el formato de la competición, estos se enfrentarán a los equipos de menor categoría siguiendo criterios de proximidad geográfica.

¿Qué partidos de Copa del Rey se juegan hoy miércoles 3 de diciembre?

CD Leganés-Albacete Balompié Real Ávila CF-Rayo Vallecano CD Atlético Baleares-RCD Espanyol CE Sabadell FC-RC Deportivo SD Ponferradina-Real Racing Club de Santander FC Cartagena-Valencia CF CD Extremadura-Sevilla FC UE Sant Andreu-RC Celta de Vigo Real Zaragoza-Burgos CF CD Tenerife-Granada CF

¿Qué partidos de Copa se pueden ver gratis y en abierto hoy?

Cada jornada de la Copa del Rey constará de una serie de partidos que se podrán ver en abierto, ya sea en canales nacionales o autonómicos. Estos son los partidos que se podrán ver gratis hoy jueves 4 de diciembre:

CE Sabadell FC - RC Deportivo: 19:00 horas en 3CAT.

CD Leganés-Albacete Balompié:19:00 horas en CMM.

Real Zaragoza - Burgos CF: 21:00 horas en Aragón TV

UE Sant Andreu - RC Celta de Vigo: 21:00 horas en Teledeporte

¿Dónde ver por TV y online los partidos de Copa del Rey hoy?