COPA DEL REY
¿Qué partidos de Copa del Rey se juegan hoy 4 de diciembre? Horarios, equipos y dónde ver la segunda ronda por TV y en directo
A qué hora empiezan los partidos de Copa del Rey hoy jueves 4 de diciembre y cómo ver gratis por TV, online y en directo desde España
La Copa del Rey 2025/26 sigue su curso hoy jueves 4 de diciembre con la disputa de los últimos partidos de la segunda ronda. Te contamos qué equipos juegan hoy, a qué hora empiezan los encuentros y dónde ver toda la jornada por TV, online y en directo desde España, además de las opciones gratis y en abierto.
La segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26 arrancó el martes 2 de diciembre y finaliza este jueves 4. Esta fase está compuesta por 56 de los 60 participantes todavía en pie, ya que los equipos que disputan la Supercopa de España no se incorporan a la competición hasta la tercera ronda.
Tras los dos primeros días de competición de la segunda ronda del torneo del 'KO', este último día será turno para Espanyol, Rayo Vallecano, Valencia, Sevilla y Celta de Vigo como representantes de Primera División. Siguiendo el formato de la competición, estos se enfrentarán a los equipos de menor categoría siguiendo criterios de proximidad geográfica.
¿Qué partidos de Copa del Rey se juegan hoy miércoles 3 de diciembre?
CD Leganés-Albacete Balompié
Real Ávila CF-Rayo Vallecano
CD Atlético Baleares-RCD Espanyol
CE Sabadell FC-RC Deportivo
SD Ponferradina-Real Racing Club de Santander
FC Cartagena-Valencia CF
CD Extremadura-Sevilla FC
UE Sant Andreu-RC Celta de Vigo
Real Zaragoza-Burgos CF
CD Tenerife-Granada CF
¿Qué partidos de Copa se pueden ver gratis y en abierto hoy?
Cada jornada de la Copa del Rey constará de una serie de partidos que se podrán ver en abierto, ya sea en canales nacionales o autonómicos. Estos son los partidos que se podrán ver gratis hoy jueves 4 de diciembre:
CE Sabadell FC - RC Deportivo: 19:00 horas en 3CAT.
CD Leganés-Albacete Balompié:19:00 horas en CMM.
Real Zaragoza - Burgos CF: 21:00 horas en Aragón TV
UE Sant Andreu - RC Celta de Vigo: 21:00 horas en Teledeporte
¿Dónde ver por TV y online los partidos de Copa del Rey hoy?
CD Leganés-Albacete Balompié: Jueves 4 de diciembre a las 19:00 horas (CMM).
Real Ávila CF-Rayo Vallecano: Jueves 4 de diciembre a las 19:00 horas (Movistar).
CD Atlético Baleares-RCD Espanyol de Barcelona: Jueves 4 de diciembre a las 19:00 horas (Movistar).
CE Sabadell FC-RC Deportivo: Jueves 4 de diciembre a las 19:00 (3CAT).
SD Ponferradina-Real Racing Club de Santander: Jueves 4 de diciembre a las 20:00 horas.
FC Cartagena-Valencia CF: Jueves 4 de diciembre a las 21:00 horas (Movistar).
CD Extremadura-Sevilla FC: Jueves 4 de diciembre a las 21:00 horas (Movistar).
UE Sant Andreu-RC Celta de Vigo: Jueves 4 de diciembre a las 21:00 horas (Movistar, Teledeporte).
Real Zaragoza-Burgos CF: Jueves 4 de diciembre a las 21:00 horas (Aragón TV).
CD Tenerife-Granada CF: Jueves 4 de diciembre a las 22:00 horas (Movistar).
