¿Qué partidos de Copa del Rey se juegan hoy? Horarios, equipos y dónde ver la segunda ronda por TV y en directo

La Copa del Rey 2025/26 sigue su curso hoy miércoles 3 de diciembre con la disputa de los partidos de la segunda ronda. Te contamos qué equipos juegan hoy, a qué hora empiezan los encuentros y dónde ver toda la jornada por TV, online y en directo desde España, además de las opciones gratis y en abierto.

La segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26 arrancó el martes 2 de diciembre y se extenderá hasta el jueves 4. Esta fase está compuesta por 56 de los 60 participantes todavía en pie, ya que los equipos que disputan la Supercopa de España no se incorporan a la competición hasta la tercera ronda.

Tras el primer día de competición de la segunda ronda del torneo del 'KO', sin apenas sorpresas con las victorias de Osasuna, Mallorca, Alavés y Getafe, este segundo día será turno para Villarreal, Levante, Girona, Elche, Real Sociedad y Real Betis como representantes de Primera División. Siguiendo el formato de la competición, estos se enfrentarán a los equipos de menor categoría siguiendo criterios de proximidad geográfica.

¿Qué partidos de Copa del Rey se juegan hoy miércoles 3 de diciembre?

CF Talavera - Málaga Cultural Leonesa - Andorra Eldense - Almería Mirandés - Sporting Real Murcia - Cádiz Antoniano - Villarreal Cieza - Levante Ourense - Girona Pontevedra - Eibar Quintanar del Rey - Elche Reus FCR - Real Sociedad Torrent - Real Betis

¿Qué partidos de Copa se pueden ver gratis y en abierto hoy?

Cada jornada de la Copa del Rey constará de una serie de partidos que se podrán ver en abierto, ya sea en canales nacionales o autonómicos. Estos son los partidos que se podrán ver gratis hoy miércoles 3 de diciembre:

CD Mirandés - Real Sporting de Gijón: 20:00 horas en la Televisión del Principado de Asturias

Torrent CF - Real Betis Balompié: 21:00 horas en Teledeporte.

Pontevedra CF - SD Eibar: 21:00 horas en Televisión de Galicia

¿Dónde ver por TV y online los partidos de Copa del Rey hoy?