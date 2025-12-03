Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
COPA DEL REY

¿Qué partidos de Copa del Rey se juegan hoy? Horarios, equipos y dónde ver la segunda ronda por TV y en directo

A qué hora empiezan los partidos de Copa del Rey hoy miércoles 3 de diciembre y cómo ver gratis por TV, online y en directo desde España

El delantero del Villarreal Alberto Moleiro celebra tras anotar el tercer gol del equipo durante el partido liguero que enfrentó a la Real Sociedad y al Villarreal en el estadio Anoeta en San Sebastián, este domingo. EFE/Javier Etxezarreta

El delantero del Villarreal Alberto Moleiro celebra tras anotar el tercer gol del equipo durante el partido liguero que enfrentó a la Real Sociedad y al Villarreal en el estadio Anoeta en San Sebastián, este domingo. EFE/Javier Etxezarreta / Javier Etxezarreta / EFE

Marc Gázquez

La Copa del Rey 2025/26 sigue su curso hoy miércoles 3 de diciembre con la disputa de los partidos de la segunda ronda. Te contamos qué equipos juegan hoy, a qué hora empiezan los encuentros y dónde ver toda la jornada por TV, online y en directo desde España, además de las opciones gratis y en abierto.

La segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26 arrancó el martes 2 de diciembre y se extenderá hasta el jueves 4. Esta fase está compuesta por 56 de los 60 participantes todavía en pie, ya que los equipos que disputan la Supercopa de España no se incorporan a la competición hasta la tercera ronda.

Tras el primer día de competición de la segunda ronda del torneo del 'KO', sin apenas sorpresas con las victorias de Osasuna, Mallorca, Alavés y Getafe, este segundo día será turno para Villarreal, Levante, Girona, Elche, Real Sociedad y Real Betis como representantes de Primera División. Siguiendo el formato de la competición, estos se enfrentarán a los equipos de menor categoría siguiendo criterios de proximidad geográfica.

¿Qué partidos de Copa del Rey se juegan hoy miércoles 3 de diciembre?

CF Talavera - Málaga

Cultural Leonesa - Andorra

Eldense - Almería

Mirandés - Sporting

Real Murcia - Cádiz

Antoniano - Villarreal

Cieza - Levante

Ourense - Girona

Pontevedra - Eibar

Quintanar del Rey - Elche

Reus FCR - Real Sociedad

Torrent - Real Betis

¿Qué partidos de Copa se pueden ver gratis y en abierto hoy?

Cada jornada de la Copa del Rey constará de una serie de partidos que se podrán ver en abierto, ya sea en canales nacionales o autonómicos. Estos son los partidos que se podrán ver gratis hoy miércoles 3 de diciembre:

CD Mirandés - Real Sporting de Gijón: 20:00 horas en la Televisión del Principado de Asturias

Torrent CF - Real Betis Balompié: 21:00 horas en Teledeporte.

Pontevedra CF - SD Eibar: 21:00 horas en Televisión de Galicia

¿Dónde ver por TV y online los partidos de Copa del Rey hoy?

CD Mirandés - Real Sporting de Gijón: TPA

CyD Leonesa - FC Andorra (Sin televisión)

CD Eldense - UD Almería (Sin televisión)

CF Talavera de la Reina - Málaga CF (Sin televisión)

Real Murcia CF - Cádiz CF (Sin televisión)

Club Atlético Antoniano - Villarreal CF: Movistar

Ourense CF - Girona FC: Movistar

CD Quintanar del Rey - Elche CF: Movistar

Reus FC Reddis - Real Sociedad de Fútbol: Movistar

Torrent CF - Real Betis Balompié: Teledeporte

Pontevedra CF - SD Eibar: TVG

CD Cieza - Levante UD: Movistar

