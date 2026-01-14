FÚTBOL
Partidos de Copa del Rey de hoy, miércoles 14 de enero: horario, canal y dónde ver por TV
Este miércoles 14 de enero se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como el Albacete - Real Madrid, Deportivo Alavés - Rayo Vallecano y Betis - Elche
Como cada semana desde que comenzó la temporada, el fútbol internacional nos trae decenas de enfrentamientos llamativos que ningún fanático del deporte se puede perder, incluyendo una selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, miércoles 14 de enero, en el seno de la Copa del Rey.
Los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas son Albacete - Real Madrid, Deportivo Alavés - Rayo Vallecano y Betis - Elche, todos como parte de unos octavos de final que se estarán llevando a cabo entre el presente día y el jueves 15 de enero, donde el Racing de Santander - Barcelona cerrará la instancia.
Partidos de Copa del Rey hoy miércoles 14 de enero
Albacete - Real Madrid tendrá lugar a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de TVE La 1, Esport3, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV España.
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y M+ LALIGA TV 2.
Betis - Elche, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y M+ LALIGA TV.
