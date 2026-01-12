Partidos de Copa del Rey de hoy, martes 13 de enero: horario, canal y dónde ver por TV

Como cada semana desde que comenzó la temporada, el fútbol internacional nos trae decenas de enfrentamientos llamativos que ningún fanático del deporte se puede perder, incluyendo una selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, martes 13 de enero, en el seno de la Copa del Rey.

Los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas son Cultural Leonesa - Athletic Club, Deportivo La Coruña - Atlético de Madrid y Real Sociedad - Osasuna, todos como parte de unos octavos de final que se estarán llevado a cabo entre el presente día y el jueves 15 de enero, donde el Racing de Santander - Barcelona cerrará la instancia.

Partidos de Copa del Rey hoy martes 13 de enero

Cultural Leonesa - Athletic Club tendrá lugar a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de RTVE.

Deportivo La Coruña - Atlético de Madrid, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de RTVE.

Real Sociedad - Osasuna, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de RTVE.