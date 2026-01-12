FÚTBOL
Partidos de Copa del Rey de hoy, martes 13 de enero: horario, canal y dónde ver por TV
Este martes 13 de enero se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como el Cultural Leonesa - Athletic Club, Deportivo La Coruña - Atlético de Madrid y Real Sociedad - Osasuna
Como cada semana desde que comenzó la temporada, el fútbol internacional nos trae decenas de enfrentamientos llamativos que ningún fanático del deporte se puede perder, incluyendo una selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, martes 13 de enero, en el seno de la Copa del Rey.
Los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas son Cultural Leonesa - Athletic Club, Deportivo La Coruña - Atlético de Madrid y Real Sociedad - Osasuna, todos como parte de unos octavos de final que se estarán llevado a cabo entre el presente día y el jueves 15 de enero, donde el Racing de Santander - Barcelona cerrará la instancia.
Partidos de Copa del Rey hoy martes 13 de enero
Cultural Leonesa - Athletic Club tendrá lugar a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de RTVE.
Deportivo La Coruña - Atlético de Madrid, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de RTVE.
Real Sociedad - Osasuna, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de RTVE.
- Barcelona - Real Madrid: resumen, resultado y goles del Clásico de la final de la Supercopa 2026
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Real Madrid
- La versión del Madrid sobre el gesto antideportivo de Mbappé con el Barça
- Rodri vuelve a sonreír en la mayor goleada de la historia de la FA Cup
- La gran duda en el once del Barça en el clásico
- Giro en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar este gasto que siempre ha corrido por cuenta del inquilino
- Dónde ver el Clásico entre Barcelona y Real Madrid de la final de la Supercopa de España hoy por TV, online y en directo
- Moleiro era el fichaje: 'Si llega no me lo esperaría