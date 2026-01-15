Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Partidos de Copa del Rey de hoy, jueves 15 de enero: horario, canal y dónde ver por TV

Este jueves 15 de enero se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como el Burgos - Valencia y el Racing de Santander - Barcelona

Barcelona, en su victoria contra el CD Guadalajara (2-0) de los dieciseisavos de la Copa del Rey

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Como cada semana desde que comenzó la temporada, el fútbol internacional nos trae decenas de enfrentamientos llamativos que ningún fanático del deporte se puede perder, incluyendo una selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, jueves 15 de enero, en el seno de la Copa del Rey.

Los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas son Burgos - Valencia y Racing de Santander - Barcelona, ambos como parte de unos octavos de final que finalizarán con los encuentros del presente día de cara a conformar las llaves para los cuartos de final.

Partidos de Copa del Rey hoy jueves 15 de enero

Burgos - Valencia tendrá lugar a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y M+ LALIGA TV 2.

Racing de Santander - Barcelona, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+, Movistar Plus+ y M+ LALIGA TV.

